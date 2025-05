Hitzewelle rollt über Italien und Südtirol

Von: lup

In Rom, Mailand und weiteren Regionalstädten Nord- und Mittelitaliens gilt gegenwärtig eine Hitzewarnung der Stufe gelb – eine Hitzewelle mit bis zu 37 Grad rollt über Italien. Grund dafür ist ein afrikanisches Hochdruckgebiet, welches sich über Marokko und Spanien ausbreitet und demnach für Temperaturen sorgt, die weit über dem Durchschnitt für Ende Mai liegen.

Demnach strahlt auch heute in Südtirol freudig die Sonne, selbst wenn sich am Nachmittag ein paar Quellwolken über den Bergen bilden werden. Höchstwerte von 28 Grad in Sterzing bis 32 Grad in Bozen sind zu erwarten. Am kommenden Montag sollen jedoch erneut die Wolken überwiegen. Die Temperaturen werden ein wenig abnehmen und es wird auch mit Regenschauern oder Gewittern zu rechnen sein.