“Elon Musk Uncovered”: Tesla am Prüfstand

Die neue Sky-Dokumentation über Elon Musk gibt zu denken

Von: apa

Regisseur Andreas Pichler gewährt mit seinem Dokumentarfilm “Elon Musk Uncovered” Einblick in das System Musk. Dabei fokussiert der Filmemacher vor allem auf die Frage, ob der Autopilot von Musks Autobauer Tesla in zahlreichen Fällen für die Fahrer zur Todesfalle wurde. Wurden Daten zurückgehalten? Pichler dokumentiert den Kampf von Angehörigen und Anwälten, spricht mit Informanten und deckt zahlreiche Ungereimtheiten auf.

Hängt Musks Unterstützung von Donald Trump damit zusammen, dass zuvor die Behörden eine formale Untersuchung gegen Tesla einleiteten? Eine Geschichte von David gegen Goliath. Abrufbar ab Freitag bei Sky.

