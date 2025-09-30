Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Emily Blunt von KI-generierter Darstellerin sehr beunruhigt
Keine KI, sondern das Original: Emily Blunt

Emily Blunt von KI-generierter Darstellerin sehr beunruhigt

Dienstag, 30. September 2025 | 11:01 Uhr
Keine KI, sondern das Original: Emily Blunt
APA/APA/AFP/VALERIE MACON
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Emily Blunt steht KI-generierten Schauspielern kritisch gegenüber. Im Interview mit dem Magazin “Variety” wurden der 42-Jährigen die Aufnahmen einer KI-generierten Schauspielerin mit dem Namen Tilly Norwood gezeigt. “Das ist KI? Meine Güte, wir sind verloren. Das ist sehr, sehr beunruhigend”, sagte Blunt.

Ob sie diese Nachricht enttäusche? “Ich weiß gar nicht, wie ich das beantworten soll, außer zu sagen, wie erschreckend das ist”, so die Schauspielerin (“Sicario”, “Oppenheimer”). An Schauspielagenturen richtete sie ein Appell: “Bitte, Agenturen, tut das nicht. Bitte hören Sie auf. Hören Sie auf, unsere menschlichen Verbindungen zu kappen.”

Die KI-Schauspielerin wurde beim Industrietreffen des Züricher Film Festivals (Zurich Summit) vorgestellt. Sie ist eine Kreation des Studios Xicoia, das zur KI-Firma der Unternehmerin Eline Van der Velden gehört. Van der Velden hatte dem Magazin “Broadcast International” gesagt: “Wir wollen, dass Tilly die nächste Scarlett Johansson oder Natalie Portman wird.” Schauspielerin Blunt reagierte darauf nur mit: “Aber wir haben doch schon Scarlett Johansson.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Pius Leitner kritisiert „Vermenschlichung“ von Hunden
Kommentare
67
Pius Leitner kritisiert „Vermenschlichung“ von Hunden
US-General tritt Verschwörungstheorie um Dritten Weltkrieg los
Kommentare
52
US-General tritt Verschwörungstheorie um Dritten Weltkrieg los
Illegale Bärenfunde lösen Ermittlungen aus
Kommentare
41
Illegale Bärenfunde lösen Ermittlungen aus
Steht die Zweisprachigkeit in Frage?
Kommentare
36
Steht die Zweisprachigkeit in Frage?
Klimaforscher warnt vor Abdriften in nur “drittbeste Welt”
Kommentare
26
Klimaforscher warnt vor Abdriften in nur “drittbeste Welt”
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 