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Will sich über ein pädagogisches Konzept informieren

Erste Auslandsreise seit Krebserkrankung führt Prinzessin Kate nach Italien

Dienstag, 12. Mai 2026 | 17:26 Uhr
Will sich in Italien über ein pädagogisches Konzept informieren
APA/APA/AFP/POOL/GEOFF PUGH
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Von: APA/AFP

Die britische Prinzessin Kate absolviert ab Mittwoch ihre erste Auslandsreise seit ihrer Krebserkrankung. Die Ehefrau von Thronfolger Prinz William will sich in der norditalienischen Stadt Reggio Emilia nach Angaben des Kensington-Palastes bis Donnerstag über ein pädagogisches Konzept informieren, bei dem das selbstständige Lernen kleiner Kinder im Vordergrund steht.

Die 44-Jährige, die selbst drei Kinder hat, hofft auf neue Ideen für ihr 2021 gegründetes Zentrum für frühkindliche Bildung. Kate hatte im März 2024 ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht und erklärt, dass sie sich vorsorglich einer Chemotherapie unterziehe. Im Jänner 2025 verkündete sie schließlich, dass sie den Krebs vorerst besiegt habe. Seitdem übernahm sie nach und nach wieder mehr öffentliche Pflichten.

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