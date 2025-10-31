Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Falco 3” nach 40 Jahren wieder auf Platz eins
“Falco 3” nach 40 Jahren wieder auf Platz eins

Freitag, 31. Oktober 2025 | 16:13 Uhr
APA/APA/Sony Music
Von: apa

Am 1. November 1985 kletterte das Album “Falco 3” in Österreich auf Platz eins. Genau 40 Jahre später rangiert das Album mit Hits wie “Rock Me Amadeus”, “Vienna Calling” und “Jeanny” erneut auf dem ersten Rang der Ö3 Austrian Top 40 Album-Charts. Am vergangenen Freitag war eine Wiederveröffentlichung in zahlreichen Formaten (als Deluxe Edition auch mit Bonusmaterial) erschienen.

Falco verdrängt damit Taylor Swift mit “The Life Of A Showgirl” vom Spitzenplatz. “Falco 3” war der größte kommerzielle Erfolg von Hans Hölzel und ist offenbar immer noch sehr gefragt. Die meisten Songs auf dem Album wurden von den niederländischen Produzenten Bolland & Bolland geschrieben.

