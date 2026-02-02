Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Fans wählen Songs für Udo Lindenbergs Geburtstagsalbum aus
Zum 80. Geburtstag Udo Lindenbergs erscheint ein Best-of-Album

Fans wählen Songs für Udo Lindenbergs Geburtstagsalbum aus

Montag, 02. Februar 2026 | 14:41 Uhr
Zum 80. Geburtstag Udo Lindenbergs erscheint ein Best-of-Album
APA/APA/dpa/Fabian Strauch
Von: APA/dpa

Panikrocker Udo Lindenberg veröffentlicht zu seinem 80. Geburtstag ein Best-of-Album – welche Songs darauf sind, entscheiden Fans. Von jedem seiner 40 Studioalben soll es jeweils ein Lied auf das sogenannte Birthday-Package schaffen, wie die Medienagentur des Künstlers mitteilte. Über die Auswahl können Fans abstimmen.

Insgesamt sollen 41 Songs in der Compilation enthalten sein. Denn eines der Lieder steht bereits fest: Die Single “Komet”, die der Wahl-Hamburger 2023 gemeinsam mit dem Rapper Apache 207 veröffentlichte, ist demnach auf Lindenbergs persönlichen Wunsch mit dabei. Die Abstimmung läuft bis zum 8. Februar auf der Webseite des Musikers.

Udo Lindenberg, 1946 im westfälischen Gronau geboren, wird am 17. Mai 80 Jahre alt. Schon zwei Tage vorher, am 15. Mai, soll die Compilation unter dem Titel “Alles unter einem Hut” in den Handel kommen.

(SERVICE – Online-Abstimmung: https://www.udo-lindenberg.de/voting/ )

