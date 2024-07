Filmfestspiele Venedig zeigen Kevin Costners Western-Epos

Von: apa

Das Programm der 81. Filmfestspiele von Venedig vom 28. August bis zum 7. September wird um einen Film reicher. “Horizon: An American Saga – Chapter 2” von und mit Kevin Costner, mit Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone und Danny Huston in den Hauptrollen, wird am 7. September in Venedig seine Weltpremiere feiern. Der Film wird außer Konkurrenz gezeigt, teilte Festivaldirektor Alberto Barbera am Mittwoch mit.

“Horizon: An American Saga – Chapter 1” wird ebenfalls am selben Tag vorgeführt. Er war bereits beim Filmfestival in Cannes im Mai vorgestellt worden. Das Werk soll in vier Episoden über mehrere Monate hinweg veröffentlicht werden.

“Es ist mir eine große Freude und Ehre, die Weltpremiere des zweiten Kapitels von ‘Horizon: An American Saga’ zusammen mit dem ersten Kapitel in Venedig zu zeigen. Dieser neue Beitrag zum Programm der Filmfestspiele von Venedig ist eine aufrichtige und respektvolle Hommage an das visionäre Projekt eines großen Schauspielers und Regisseurs, der sich der epischen Rekonstruktion der entscheidenden Jahre der Gründung seines Landes verschrieben hat”, kommentierte Festivaldirektor Barbera.

Mit seinem Regiedebüt “Der mit dem Wolf tanzt” hat Costner einst das Western-Genre neu belebt, 1991 gewann der Film sieben Oscars. Zuletzt brachte er als Hauptdarsteller der gehypten Western-Serie “Yellowstone” weiteren Leuten das Genre nahe.