Filmmusikpreis für Thrillerserie “Eine Billion Dollar”

Von: APA/dpa

Für die Komposition zur Thrillerserie “Eine Billion Dollar” sind Martina Eisenreich und Michael Kadelbach mit dem Deutschen Filmmusikpreis 2024 ausgezeichnet worden. In der Laudatio bei der Preisverleihung in der Oper Halle (Saale) wurde der Mut hervorgehoben, die eigene Handschrift aufleben und große Kreativität zuzulassen. Eisenreich erhielt den Deutschen Musikfilmpreis bereits 2018. Der Ehrenpreis ging an den Komponisten und Musikproduzenten Christian Bruhn.

Bruhn sei einer der erfolgreichsten Komponisten und Musikproduzenten in Deutschland, sagten die Veranstalter. Er schrieb unter anderem Schlager wie “Marmor, Stein und Eisen bricht” oder “Ein bisschen Spaß muss sein”. Daneben schuf er aber auch bekannte Titelmelodien für Film und Fernsehen, wie “Heidi”, “Timm Thaler” oder “Captain Future”.