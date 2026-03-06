Folkshilfe mit Amadeus Award für “Album des Jahres” geehrt

Von: apa

Pizzera & Jaus haben sich mit “Zweifelturm” den Amadeus Music Award für den “Song des Jahres” gesichert. Die Trophäe für das “Album des Jahres” konnte sich bei der Gala am Freitag in Wien die Gruppe Folkshilfe für “bunt” holen. Sie war wie Seiler & Speer, die als einziger Act zwei Preise einheimsten, und der leer ausgegangenen Anna Buchegger in drei Kategorien nominiert. Melissa Naschenweng setzte sich in der Sparte “Schlager/Volksmusik” zum siebenten Mal in Serie durch.

Einen solchen durchgehenden Run in einer Kategorie wie die Villacher Sängerin konnte bis dato kein anderer Act hinlegen. Naschenweng hat insgesamt sogar bereits acht einschlägige Amadeus-Auszeichnungen auf ihrem Konto. Was die Gesamtzahl betrifft, bleiben (die heuer nicht nominierten) Wanda mit bisher zwölf Trophäen Rekordhalter. Parov Stelar holte sich wie zuletzt 2021 den Preis in der Sparte “Electronic/Dance” und rangiert mit nun bisher elf Trophäen knapp dahinter – ebenso wie RAF Camora, der sich wieder in der Rubrik “Hip Hop/Urban” durchsetzte.

Seiler & Speer gingen mit Amadeus Austrian Music Awards in den Kategorien “Pop/Rock” und “Live-Act des Jahres” nach Hause. Erstmals ausgezeichnet wurde Caro Fux: Die steirische Sängerin sicherte sich den “Songwriter des Jahres”-Amadeus. Allein die Nominierung hatte der ehemaligen Volksschullehrerin große Freude bereitet: “Ich hätte es mir so schnell nicht erwartet. Ich bin ja noch nicht lange dabei.”

“Hard & Heavy” ist diesmal weiblich

Als bester “Alternative”-Act setzte sich wie im Vorjahr Sängerin Oska durch, unter den “Hard & Heavy”-Nominierten die rein weibliche Rockband Vulvarine, die es auch gleich mit dem live dargebotenen Song “Fool” aus ihrem Album “Fast Lane” krachen ließ. 5/8erl in Ehren freuten sich über den Amadeus im Genre “Jazz/World/Blues”. Das Album “Petrichor” von Klangkarussell wurde für den “Best Sound” prämiert.

Peter Cornelius nahm den Amadeus für sein Lebenswerk aus der Hand des Komponisten Peter Janda entgegen. Diese Auszeichnung war bereits im Vorfeld bekannt – ebenso wie der FM4-Award für Nenda.

Die Veranstaltung in der Marx Halle wurde von Tom Neuwirth moderiert. Elf österreichische Acts bildeten das musikalische Programm. Aufgetreten sind in der auf ORF 1 übertragenen Show u.a. Bibiza, Ina Regen, Alexander Eder, Lemo sowie Esther Graf & Ness. Sängerin Päm gab mit einer Performance des Songs “Bäng Bäng PÄM” einen Vorgeschmack auf ihr am Freitag (13.3.) erscheinendes zweites Album “Kunstfigur”.

(S E R V I C E – https://aama.at )