George Clooney knackt Broadway-Rekord

Von: APA/dpa

Der US-Schauspieler George Clooney (63) hat mit dem Theaterstück “Good Night, and Good Luck” einen Broadway-Rekord geknackt. Das Stück über die Anti-Kommunismus-Ära der 50er Jahre in den USA spielte in der vergangenen Woche mit sieben Aufführungen in New York rund 3,3 Millionen Dollar (etwa 3 Millionen Euro) ein, wie der Verband der Broadway-Theater mitteilte.

Damit knackte das Stück, das auf dem gleichnamigen erfolgreichen Hollywood-Film von Clooney aus dem Jahr 2005 basiert, den Broadway-Rekord für das beste Einspielergebnis eines Theaterstücks in einer Woche.

Genau dieser Rekord war erst kurz zuvor von einer Neuinszenierung von William Shakespeares “Othello” geknackt worden, bei der derzeit die US-Schauspieler Denzel Washington (70) und Jake Gyllenhaal (44) auf der Bühne stehen.