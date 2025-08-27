Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Gert Scobel macht auch als Pensionist weiter
Gert Scobel bleibt im Unruhestand

Gert Scobel macht auch als Pensionist weiter

Mittwoch, 27. August 2025 | 09:17 Uhr
++ ARCHIVBILD ++ Gert Scobel bleibt im Unruhestand
APA/APA/dpa/Christoph Soeder - archiv
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der einstige deutsche 3sat-Moderator Gert Scobel bleibt auch in der Pension der Wissenschafts- und Kulturwelt erhalten. So führt der 66-Jährige seinen von 3sat eigentlich eingestellten Youtube-Kanal fort – mit dem alten Namen. Wiederbelebt wird er an neuer Stelle. Losgehen soll es am 4. September unter www.youtube.com/@gertscobelyoutube.

Scobel sagt über seinen neuen Kanal: “Das Verrückteste ist vielleicht, dass im jüngsten Massenmedium nicht zwingend das zählt, was in den Fernsehsendern inzwischen für unausweichlich gehalten wird: dass man jung, hip und mindestens mit einer Eigenschaft divers sein muss.” Im Grunde mache er das, was der Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen sei (Bildung, Aufklärung, Hintergrundinformation, Wissenschaft), sagt Scobel. Er mache das nun weiter “in einem harten Nicht-Öffi-Umfeld”: “Mal sehen, was daraus wird.”

Scobel gehörte jahrzehntelang zu den bekannten Gesichtern des deutsch-österreichisch-schweizerischen Kultursenders 3sat. Der studierte Theologe volontierte beim Hessischen Rundfunk. Der Journalist ist bekannt dafür, sich gekonnt mit Fragen der Geschichte, Wissenschaftstheorie und Ethik auseinandersetzen zu können.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Erneuter Geldregen für Politiker in der Region
Kommentare
138
Erneuter Geldregen für Politiker in der Region
Basilikum-Pesto aus dem Glas: Ernüchternde Ergebnisse
Kommentare
47
Basilikum-Pesto aus dem Glas: Ernüchternde Ergebnisse
“Etwas in mir ist zerbrochen”: Tamara Lunger zieht mit Kamel durch die Mongolei
Kommentare
43
“Etwas in mir ist zerbrochen”: Tamara Lunger zieht mit Kamel durch die Mongolei
Nordtiroler Schützen lassen auch Frauen ans Gewehr
Kommentare
41
Nordtiroler Schützen lassen auch Frauen ans Gewehr
Mehr Geld für öffentlichen Dienst:  Rahmen steht fest
Kommentare
35
Mehr Geld für öffentlichen Dienst:  Rahmen steht fest
Anzeigen
Die Schlümpfe – der große Kinofilm
Die Schlümpfe – der große Kinofilm
Ab 27. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 