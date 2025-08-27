Gert Scobel macht auch als Pensionist weiter

Von: APA/dpa

Der einstige deutsche 3sat-Moderator Gert Scobel bleibt auch in der Pension der Wissenschafts- und Kulturwelt erhalten. So führt der 66-Jährige seinen von 3sat eigentlich eingestellten Youtube-Kanal fort – mit dem alten Namen. Wiederbelebt wird er an neuer Stelle. Losgehen soll es am 4. September unter www.youtube.com/@gertscobelyoutube.

Scobel sagt über seinen neuen Kanal: “Das Verrückteste ist vielleicht, dass im jüngsten Massenmedium nicht zwingend das zählt, was in den Fernsehsendern inzwischen für unausweichlich gehalten wird: dass man jung, hip und mindestens mit einer Eigenschaft divers sein muss.” Im Grunde mache er das, was der Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen sei (Bildung, Aufklärung, Hintergrundinformation, Wissenschaft), sagt Scobel. Er mache das nun weiter “in einem harten Nicht-Öffi-Umfeld”: “Mal sehen, was daraus wird.”

Scobel gehörte jahrzehntelang zu den bekannten Gesichtern des deutsch-österreichisch-schweizerischen Kultursenders 3sat. Der studierte Theologe volontierte beim Hessischen Rundfunk. Der Journalist ist bekannt dafür, sich gekonnt mit Fragen der Geschichte, Wissenschaftstheorie und Ethik auseinandersetzen zu können.