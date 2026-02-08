Gil Ofarim gewinnt RTL-Dschungelcamp

Von: APA/dpa

Musiker Gil Ofarim hat trotz aller kontroversen Diskussionen um seine Person das RTL-Dschungelcamp gewonnen. Der 43-Jährige erhielt am späten Abend die meisten Stimmen der Zuschauer, wie die Moderatoren der deutschen Fernsehshow, Sonja Zietlow und Jan Köppen, bekanntgaben. Damit war ihm die Dschungelkrone sicher, die sich die Sieger von “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” auf den Kopf setzen dürfen. Hinzu kommen 100.000 Euro Preisgeld.

Gil versank in seine Arme und schluchzte, als die Entscheidung gefallen war. Auf dem zweiten Platz landete Reality-Star Samira Yavuz (“Der Bachelor”), auf dem dritten Doku-Soap-Protagonist Hubert Fella (“Ab ins Beet!”).

Im Finale überzeugte Gil bei seiner Abschlussprüfung. Dabei musste er den Kopf in verschiedene Plexiglas-Kugeln stecken, die mit Getier gefüllt wurden – unter anderem mit Skorpionen und Riesenkakerlaken. Parallel galt es, Sterne abzuschrauben. Gil blieb dabei ganz und gar ruhig. “Der Name Gil heißt übersetzt auf Deutsch “Freude”. Die ist wieder da”, sagte er in der Final-Show. “Der Dschungel hat mich wieder zurückgeholt, zurück ins Leben.”

Vom Skandal ins Finale

Der Sieg des Sohnes des 2018 gestorbenen 60er-Jahre-Stars Abi Ofarim gehört sicherlich zu den überraschendsten Momenten in der Geschichte der seit 2004 ausgestrahlten Reality-Show. Um Gils Teilnahme hatte es teils kontroverse Debatten gegeben. Der Musiker hatte im Jahr 2021 Schlagzeilen gemacht, als er sich bei Instagram als Opfer antisemitischer Äußerungen eines Hotelmitarbeiters darstellte. Später stellten sich diese Vorwürfe als falsch heraus – der Musiker nahm seine Darstellung zurück.

Diese Vorgeschichte und sein Umgang damit machten ihn im Camp zur Reizfigur. Seine Mitcamper kritisierten, dass Gil sich kaum zu den damaligen Geschehnissen äußere und sich nicht entschuldige. Gil entgegnete oft, er dürfe nichts dazu sagen. Entschuldigt habe er sich aber mehrfach, sagte er – unter anderem vor Gericht.

Für seine Mitcamper blieb das gesamte Verhalten dennoch fragwürdig. “Wenn Gil gewinnt, verliere ich den Glauben an Reality-Shows”, sagte Simone Ballack. Dieser Fall ist nun eingetreten.