“GNTM”-Gewinner Rüdiger will dem Skateboard treu bleiben

Von: APA/dpa

Moritz Rüdiger, Gewinner der Jubiläums-Staffel von “Germany’s Next Topmodel” und leidenschaftlicher Skater, will sein Board auch während der Karriere als prämiertes Modell nicht in der Ecke stehen lassen. “Es ist schwierig, dazu zu kommen. Ich bin viel unterwegs”, sagt der 19-Jährige bei der Jubiläumsfeier des Europa-Parks in Rust bei Freiburg. “Aber ich frage Freunde, wenn ich in Berlin und zu Hause bin, und ich frage sie, ob wir mal wieder skaten gehen.”

Er wolle auch nicht damit aufhören, “das ist schon eine große Leidenschaft”. Rüdiger hatte die “GNTM”-Staffel vor einem Monat gemeinsam mit Daniela Djokic aus Ostfildern bei Stuttgart gewonnen. Er ist erst der zweite Mann mit dem Titel – denn Männermodels dürfen erst seit vergangenem Jahr bei “GNTM” mitmachen.

In Rust gehörte Rüdiger zu den Promi-Gästen auf dem roten Teppich des Europa-Parks. Vor 50 Jahren wurde der Freizeitpark gegründet.