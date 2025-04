“Grey’s Anatomy”-Star Ellen Pompeo feiert ihren Stern

Von: APA/dpa

US-Serienstar Ellen Pompeo hat nun einen Ehrenplatz in Hollywood. Vor jubelnden Fans enthüllte die Schauspielerin die 2.809. Sternen-Plakette auf dem berühmten “Walk of Fame”-Gehsteig im Herzen der Filmmetropole. Es habe eine ganze Weile gedauert, diese Auszeichnung zu bekommen. Aber über ihre gesamte Karriere hinweg sei sie von Sternen umgeben gewesen, sagte die 55-Jährige. Sie dankte ausdrücklich ihren vielen Helfern für deren Unterstützung.

Zwei Jahrzehnte als TV-Ärztin

Nach einigen kleineren Filmrollen, unter anderem in “Catch Me If You Can”, “Daredevil” und “Oldschool”, ergatterte sie 2004 die Rolle als Dr. Meredith Grey in der Arztserie “Grey’s Anatomy”, die ein großer Erfolg wurde. Es sei die am längsten laufende Arztserie in der amerikanischen TV-Geschichte, teilten die Veranstalter mit.

Pompeo, die ihre Auftritte vor der Kamera als Dr. Grey seit 2022 reduziert hat, ist weiterhin als Sprecherin in der Serie zu hören, hat gelegentliche Gastauftritte und wirkt als Co-Produzentin mit. Derzeit ist sie auch in dem Drama “Good American Family” auf Disney+ zu sehen.

Bei der Enthüllungszeremonie räkelte sich Pompeo vor Fotografen auf der Sternenplakette. Sie posierte auch mit Ehemann Chris Ivery und ihren Kindern Stella Luna und Eli Christopher. Ihr Stern liege gleich neben dem von Claire Danes, freute sich Pompeo, als sie die Plakette ihrer Kollegin auf dem Hollywood Boulevard entdeckte. Der “Homeland”-Star war 2015 dort verewigt worden.

Der “Walk of Fame” ehrt seit 1960 Stars vor allem aus dem Showgeschäft. Die Bürgersteigstrecke am Hollywood Boulevard, in die die sternförmigen Plaketten eingelassen werden, verläuft mitten durch das Zentrum von Hollywood.