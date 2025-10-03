Guillaume neuer Großherzog von Luxemburg

Von: APA/dpa

Luxemburgs neuer Großherzog Guillaume ist am Freitag als Staatschef vereidigt worden. In einer feierlichen Sitzung im Parlament schwor der 43-Jährige den Eid auf die Verfassung. Sein Vater Henri hatte zuvor nach 25 Jahren abgedankt und somit das Amt des Monarchen an seinen ältesten Sohn weitergegeben.

Multikulturelle Bevölkerung “einzigartige Stärke”

“Ich möchte ein Großherzog sein, der Brücken zwischen den Generationen, zwischen Tradition und Innovation schlägt”, sagte Guillaume in seiner Thronrede. So wolle er zum Zusammenhalt der luxemburgischen Gesellschaft beitragen. Luxemburg habe eine “einzigartige Stärke”: eine multikulturelle und multinationale Bevölkerung. Er dankte den vielen Grenzgängern aus den Nachbarländern, die mit ihrer Arbeit “einen wesentlichen Beitrag zum Wohlstand Luxemburgs” leisteten.

Er wolle auch zu den Menschen gehen und sehen, was ihre Bedürfnisse sind – und vor allem junge Menschen und Menschen in sozialer Not unterstützen, betonte Guillaume. “Meine Frau und ich wollen zeigen: Okay, die Monarchie ist nicht nur ein Palast. Sie kommen auch zu euch und wollen wissen, was die Herausforderungen sind.”

Großherzogin Stéphanie und ihm sei es zudem wichtig, Arbeit und Privat- sowie Familienleben klar zu trennen. “Meine Frau sagt immer, man muss voll Papa und Mama sein zu Hause. Und dann, wenn wir aus der Tür hinausgehen, dann muss man voll Großherzog und Großherzogin sein.” Das Ehepaar hat zwei Söhne, den fünfjährigen Charles und den zweijährigen François.

Auch Königspaare bei der Zeremonie dabei

Zur Zeremonie sind neben hochrangigen Politikern aus Europa auch König Willem-Alexander und Königin Máxima aus den Niederlanden und König Philippe und Königin Mathilde aus Belgien gekommen. Zum Galadinner am Abend werden der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im großherzoglichen Palast erwartet.

Der Thronwechsel ist ein großes Ereignis im kleinen Luxemburg. Tausende Menschen haben sich versammelt, um dem neuen Großherzog zuzujubeln. Luxemburgs Premierminister Luc Frieden sprach von “einem historischen Moment”.

Einziges Großherzogtum der Welt

Luxemburg ist das einzige noch heute bestehende Großherzogtum der Welt und zählt rund 670.000 Einwohner. Der luxemburgische Zweig der Dynastie Nassau-Weilburg existiert seit 1890. Guillaume ist der siebente Souverän im Haus Luxemburg-Nassau.

Großherzog Henri hatte den Thronwechsel bereits im vergangenen Jahr angekündigt und seinen Sohn zum Stellvertreter ernannt. Die Feierlichkeiten zum Thronwechsel, auf Luxemburgisch “Trounwiessel”, ziehen sich über drei Tage. Am Samstag touren Großherzog Guillaume und Großherzogin Stéphanie durchs Land, am Abend gibt es eine große Party in Luxemburg-Stadt – mit Konzert und Drohnenshow. Am Sonntag steht ein Gottesdienst in der Kathedrale in der Hauptstadt auf dem Programm.