Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Haftbefehls Ehefrau blickt positiv in die Zukunft
"In guten wie in schlechten Zeiten"

Haftbefehls Ehefrau blickt positiv in die Zukunft

Montag, 17. November 2025 | 14:35 Uhr
\
APA/APA/dpa/Christophe Gateau
Schriftgröße

Von: APA/dpa

“Das ist ein Teil von unserer Geschichte”: So beschreibt Nina Anhan die Beziehung zu ihrem Mann, dem Rapper Haftbefehl, Wochen nach Erscheinen der viel diskutierten Netflix-Doku über dessen Leben und Kampf mit Drogen. “Ich kann’s mir auch nicht immer leicht machen und sagen: Ich bin die Prinzessin hier, und wenn’s mal schwer wird, dann geh’ ich”, sagte die 35-Jährige im RTL-Interview. “In guten wie in schlechten Zeiten würd’ ich sagen jetzt.”

In der Doku “Babo – Die Haftbefehl-Story” wird nicht nur der musikalische Aufstieg des gebürtigen Offenbachers Aykut Anhan gezeigt, sondern auch sein Drogenkonsum – inklusive eines Vorfalls, bei dem er beinahe gestorben wäre.

Seitdem diskutieren viele, ob seine Frau ihn nicht hätte verlassen sollen. Das Paar heiratete 2016 und hat zwei gemeinsame Kinder. “Es ist Ansichtssache, jeder fühlt anders”, sagt die gelernte Kosmetikerin im RTL-Interview. Ihr sei wichtig, sich auf jemand verlassen zu können “der tough ist, loyal ist”, sagt sie. “Meine Aufgabe ist einfach Zusammenhalt. Ich will einfach die Familie auch schützen”, das sei ihre Priorität.

Am Wochenende absolvierte Haftbefehl, der in Offenbach aufwuchs, zwei kurze Clubauftritte – und erklärte dabei, clean zu sein. “Hundert Prozent”, bestätigt auch Nina Anhan im Interview. Ihr Mann sage ihr 30 Mal am Tag, dass er sie liebe – dafür wolle sie auch kämpfen. “Meine Energy, das sagt mir einfach, dass alles gut wird.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtiroler Sanitätsbetrieb kämpft mit Personalmangel
Kommentare
78
Südtiroler Sanitätsbetrieb kämpft mit Personalmangel
Lärm auf Dolomiten-Pässen: Den Umweltschützern reißt der Geduldsfaden
Kommentare
45
Lärm auf Dolomiten-Pässen: Den Umweltschützern reißt der Geduldsfaden
Grüne prangern an: Neofaschistische Propaganda durch Vertreter der Institutionen
Kommentare
35
Grüne prangern an: Neofaschistische Propaganda durch Vertreter der Institutionen
Für immer Sommer: Italien will Zeitumstellung abschaffen
Kommentare
31
Für immer Sommer: Italien will Zeitumstellung abschaffen
Lehrerstreit: Grüne fordern von Landesregierung Respekt
Kommentare
29
Lehrerstreit: Grüne fordern von Landesregierung Respekt
Anzeigen
Let's Apple 2025
Let's Apple 2025
Gewinnspiel zum Weltapfeltag
Im Kleinen etwas bewegen
Im Kleinen etwas bewegen
Nachhaltigkeitslabel Südtirol
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 