Haftbefehls Ehefrau blickt positiv in die Zukunft

Von: APA/dpa

“Das ist ein Teil von unserer Geschichte”: So beschreibt Nina Anhan die Beziehung zu ihrem Mann, dem Rapper Haftbefehl, Wochen nach Erscheinen der viel diskutierten Netflix-Doku über dessen Leben und Kampf mit Drogen. “Ich kann’s mir auch nicht immer leicht machen und sagen: Ich bin die Prinzessin hier, und wenn’s mal schwer wird, dann geh’ ich”, sagte die 35-Jährige im RTL-Interview. “In guten wie in schlechten Zeiten würd’ ich sagen jetzt.”

In der Doku “Babo – Die Haftbefehl-Story” wird nicht nur der musikalische Aufstieg des gebürtigen Offenbachers Aykut Anhan gezeigt, sondern auch sein Drogenkonsum – inklusive eines Vorfalls, bei dem er beinahe gestorben wäre.

Seitdem diskutieren viele, ob seine Frau ihn nicht hätte verlassen sollen. Das Paar heiratete 2016 und hat zwei gemeinsame Kinder. “Es ist Ansichtssache, jeder fühlt anders”, sagt die gelernte Kosmetikerin im RTL-Interview. Ihr sei wichtig, sich auf jemand verlassen zu können “der tough ist, loyal ist”, sagt sie. “Meine Aufgabe ist einfach Zusammenhalt. Ich will einfach die Familie auch schützen”, das sei ihre Priorität.

Am Wochenende absolvierte Haftbefehl, der in Offenbach aufwuchs, zwei kurze Clubauftritte – und erklärte dabei, clean zu sein. “Hundert Prozent”, bestätigt auch Nina Anhan im Interview. Ihr Mann sage ihr 30 Mal am Tag, dass er sie liebe – dafür wolle sie auch kämpfen. “Meine Energy, das sagt mir einfach, dass alles gut wird.”