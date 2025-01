Handy am Steuer: Britischer Rapper Stormzy erhielt Fahrverbot

Von: APA/dpa

Für den britischen Rapper Stormzy hat das neue Jahr mit einer schlechten Nachricht begonnen. Der 31-Jährige erhielt ein neunmonatiges Fahrverbot, weil er mit seinem Handy am Steuer erwischt wurde, wie die britische Nachrichtenagentur PA aus einem Gerichtssaal in London meldete. Er war demnach mit einem Rolls-Royce im noblen Stadtteil Kensington unterwegs, als ihn ein Zivilpolizist im März vergangenen Jahres mit dem Mobiltelefon in der Hand sah. Stormzy bekannte sich schuldig.

Der Hip-Hop-Star, der mit bürgerlichem Namen Michael Ebenazer Owuo Junior heißt, geriet nicht zum ersten Mal mit der britischen Straßenverkehrsordnung in Konflikt. Er hatte bereits vor dem Fahrverbot wegen Rasens sechs Punkte im Register für Verkehrssünder kassiert. Zudem fuhr er wiederholt mit einer stark getönten Windschutzscheibe, so zum Beispiel mit einem Lamborghini Urus, mit dem er im Oktober 2023 von der Polizei angehalten und ermahnt worden war. Zusätzlich zu dem Fahrverbot muss Stormzy eine Strafe von 2.000 Pfund (etwa 2.400 Euro) bezahlen, entschied der Richter laut PA.