Harry nimmt sich im Umgang mit Kindern Diana als Vorbild

Von: APA/AFP

Prinz Harry nimmt sich im Umgang mit seinen Kindern Archie und Lilibet seine verstorbene Mutter Diana zum Vorbild, wenn es um das Zeigen von Zuneigung geht. Manchmal müsse er seine Kinder “besonders fest” in den Arm nehmen, sagte Harry in dem am Montag ausgestrahlten Podcast “Joe Marler Will See You Now”. Er griff damit Äußerungen seiner Mutter auf, die einmal gesagt hatte, sie drücke ihre Söhne Harry und William “so fest wie möglich”.

“Die Zähigkeit von Kindern ist erstaunlich und die Art, wie sie das Leben sehen, ist so unglaublich erfrischend”, sagte der Prinz und fügte hinzu: “Wenn ein Tag anstrengend ist, drücke ich meine Kinder immer ganz, ganz fest.” Das Interview mit dem ehemaligen englischen Rugby-Spieler Joe Marler war am Donnerstag aufgezeichnet worden, einen Tag bevor Harry und seine Ehefrau Meghan zum ersten Mal seit vier Jahren mit ihren sieben und fünf Jahre alten Kindern den Großvater besuchten – den britischen König Charles III.

Britischen Medienberichten zufolge fand das Wiedersehen in Highgrove statt, der Privatresidenz von Charles im Südwesten Englands. Harry und Meghan hatten sich 2020 im Zuge eines Zerwürfnisses mit der königlichen Familie von ihren royalen Pflichten zurückgezogen und Großbritannien den Rücken gekehrt. Die Familie lebt heute in Meghans Heimat Kalifornien.