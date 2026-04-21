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Styles spielte neue Songs in neuem Gewand

Harry Styles spielte mit Streichern in Berlin

Dienstag, 21. April 2026 | 12:39 Uhr
Styles spielte neue Songs in neuem Gewand
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MONICA SCHIPPER
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Von: APA/dpa

Popstar Harry Styles (32) hat im Berliner Funkhaus ein besonderes Musikformat eingespielt. Der britische Sänger gab dort gemeinsam mit einem Streicherensemble einige Songs seines neuen Albums zum Besten. Fans können die Aufnahmen auf YouTube ansehen.

In dem Video ist zu sehen, wie Styles mit dem Ensemble im Funkhaus die Songs “Season 2 Weight Loss”, “Paint By Numbers” und “Coming Up Roses” performt. Außerdem sind Aufnahmen der Berliner U-Bahn an der Oberbaumbrücke und von Styles auf einer Bank zu sehen.

Fan-Hoffnung auf Tournee-Verlängerung

Am 16. Mai startet in Amsterdam die Tour des Musikers. Fans aus Deutschland hatten sich enttäuscht gezeigt, dass Berlin bisher nicht auf dem Tourplan steht. Gerade weil Styles Teile des Albums in der deutschen Hauptstadt produziert hatte, hatten viele Anhänger auf einen Auftritt gehofft. Auch Wien steht zur Zeit nicht im Tourneeplan.

Allerdings gibt es Gerüchte, dass Styles seine Tour 2027 fortsetzt. Auch seine vergangene Tour ging über zwei Jahre. Styles’ viertes Studioalbum “Kiss All the Time. Disco, Occasionally” ist im März erschienen.

(S E R V I C E – https://dpaq.de/d1mPX9G )

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