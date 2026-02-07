Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Hasty Pudding”-Preis für Michael Keaton
"Mann des Jahres" Michael Keaton

“Hasty Pudding”-Preis für Michael Keaton

Samstag, 07. Februar 2026 | 12:56 Uhr
Von: APA/dpa

US-Schauspieler Michael Keaton ist von der Theatergruppe der ehrwürdigen Harvard-Universität als “Mann des Jahres” geehrt worden. Der 74-jährige Hollywoodstar, bekannt aus Filmen wie “Beetlejuice”, “Batman”, “Spotlight” und “Birdman” sowie der Serie “Dopesick”, nahm den ungewöhnlichen “Hasty Pudding”-Preis in Form eines Puddingtopfes am Freitag (Ortszeit) in Cambridge (US-Bundesstaat Massachusetts) entgegen.

Studenten der Theatergruppe in Kostümen und mit Perücken ulkten mit ihm auf der Bühne. Im “Batman”-Kostüm trug Keaton dann einen fiktiven Kampf mit einem als Oscar-Statue verkleideten Schauspieler aus – eine Anspielung darauf, dass dem Emmy- und Golden Globe-Gewinner dieser Filmpreis bisher verwehrt geblieben ist.

Rose Byrne wird demnächst zur “Frau des Jahres” gekürt

Der “Hasty Pudding”-Preis für den Mann und die Frau des Jahres wird nach alter Tradition mit witzigen Aktionen und Paraden ausgerichtet. Am 13. Februar soll die australische Schauspielerin Rose Byrne (“If I Had Legs I”d Kick You”) als diesjährige “Frau des Jahres” gefeiert werden.

Die “Hasty Pudding”-Auszeichnung wird seit den 1950er Jahren für “bleibende und beeindruckende Beiträge in der Welt des Entertainments” verliehen. Zu den früheren Preisträgerinnen und Preisträgern zählen Jon Hamm, Cynthia Erivo, Annette Bening, Barry Keoghan, Halle Berry, Helen Mirren, Anne Hathaway, Meryl Streep, Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Martin Scorsese, Robert De Niro, Harrison Ford und Tom Hanks.

