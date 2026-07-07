Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Heino geht vor Gericht gegen die AfD vor
Heino holt zum juristischen Schlag gegen die AfD aus

Heino geht vor Gericht gegen die AfD vor

Dienstag, 07. Juli 2026 | 12:29 Uhr
Heino holt zum juristischen Schlag gegen die AfD aus
APA/APA/dpa/Rolf Vennenbernd
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Eine Wahlwerbung mit Heino hat für die deutsche Rechtsaußenpartei AfD möglicherweise ein teures Nachspiel. Der Volksmusiker habe beim Landesgericht Innsbruck eine Klage wegen immateriellen Schadens über 30.000 Euro eingereicht, sagte sein Manager Helmut Werner der dpa. Es seien durch die AfD Uckermark Persönlichkeitsrechte und Markenrechte des 87-Jährigen verletzt worden.

Grundsätzlich wehre sich Heino gegen die Vereinnahmung seiner Person für politische Zwecke, so Werner. Die AfD-Wahlwerbung sei ein Nährboden dafür, dass Heino in die rechte politische Ecke gestellt werde, wo er nicht hingehöre, sagte Werner. Der AfD-Politiker Felix Teichner hatte vor der Landratswahl in der Uckermark im April in sozialen Medien geschrieben: “Am Sonntag würde Heino Felix wählen.” “Das hätte er nicht getan”, sagte Werner jetzt.

Klage soll “klares Zeichen” setzen

Die Klage sei ein “ganz klares Zeichen gegen unerlaubte Wahlwerbung mit bekannten Gesichtern”, sagte der Manager weiter. Es werde auch geprüft, ob gegen den AfD-Politiker selbst noch juristisch vorgegangen werde.

Heino, der mit seinen Volksliedern und bei seinen Auftritten eine stark patriotische Seite pflegt, habe sich in jüngerer Zeit nur einmal öffentlich politisch geäußert, sagte Werner. Er habe sich bei der vergangenen Bundestagswahl als CDU-Wähler und Unterstützer von Friedrich Merz positioniert.

Die AfD Uckermark hatte nach Gerichtsangaben bereits eine Unterlassungserklärung abgegeben. Damit verpflichtet sie sich, solche Werbung künftig zu unterlassen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Balogun spielberechtigt – FIFA weist Belgien-Beschwerde ab
Kommentare
36
Balogun spielberechtigt – FIFA weist Belgien-Beschwerde ab
Trump bestätigte: “Habe FIFA um Überprüfung gebeten”
Kommentare
36
Trump bestätigte: “Habe FIFA um Überprüfung gebeten”
US-Stürmer Balogun darf trotz Rot gegen Belgien spielen
Kommentare
27
US-Stürmer Balogun darf trotz Rot gegen Belgien spielen
Strafe verbüßt – Führerschein lässt weiter auf sich warten
Kommentare
22
Strafe verbüßt – Führerschein lässt weiter auf sich warten
Nach Balogun-Debatte: Belgien beendet Lauf der USA
17
Nach Balogun-Debatte: Belgien beendet Lauf der USA
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Drei Tage Mittelalter
Drei Tage Mittelalter
Burg Reifenstein
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 