Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Helene Fischer bekommt ihre eigene Barbiepuppe
Helene Fischer ist stolz auf ihre Barbie

Helene Fischer bekommt ihre eigene Barbiepuppe

Donnerstag, 05. März 2026 | 10:03 Uhr
Helene Fischer ist stolz auf ihre Barbie
APA/Instagram/helenefischer
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Musikstar Helene Fischer (“Atemlos”) bekommt ihre eigene Barbiepuppe und verbindet damit eine Botschaft an junge Mädchen. Die 41-Jährige teilte auf Instagram ein Foto, auf dem sie eine Barbie mit langen blonden Haaren in den Händen hält und anlächelt. Die Barbie hält ein Mikrofon in der Hand und trägt ein blau-glitzerndes Kleid, das dem der Sängerin ähnelt. Die Barbiepuppe wird Fischer anlässlich des Weltfrauentags am Sonntag (8. März) gewidmet, so der Hersteller Mattel.

“Es ist eine unglaublich besondere Anerkennung und erfüllt mich mit großem Stolz, dass mir eine Barbie gewidmet wird”, schrieb Fischer dazu am Donnerstag. Neben der deutschen Sängerin bekommen weltweit sieben weitere Frauen ihre eigene Puppe, darunter US-Tennis-Legende Serena Williams (44).

Sie wolle jedem jungen Mädchen sagen: “Hört auf euer Herz und vertraut eurem Bauchgefühl, denn die Antworten liegen bereits in euch. Glaubt an euch selbst, bleibt euch treu und geht euren eigenen Weg”, schreibt Fischer auf Instagram. Daran habe sie sich auch selbst immer gehalten.

Zwischen Open-Air-Tour und Schlafmangel

Die Sängerin zählt zu Deutschlands größten Musikstars. Im vergangenen Sommer machte sie die Geburt ihrer zweiten Tochter öffentlich. In diesem Jahr will sie auf eine große Open-Air-Tour gehen.

“Ich möchte jetzt auch endlich raus”, erklärte Fischer vergangene Woche in der Schweizer Talkshow “Gredig Direkt”. Die Tournee sei organisatorisch “natürlich eine komplett neue Aufgabe”. “Jeder wird es nachempfinden können. Wennman Eltern ist, dann muss man einfach rund um die Kinder planen, und das werden wir.” Die Sängerin erwähnte auch, dass Schlafmangel natürlich gerade eine “große Thematik” bei ihr sei.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Iran-Krieg ist für Autofahrer bitter: Bald zwei Euro für Diesel in Südtirol
Kommentare
57
Iran-Krieg ist für Autofahrer bitter: Bald zwei Euro für Diesel in Südtirol
Galateo: “Wir lassen uns von niemandem belehren”
Kommentare
52
Galateo: “Wir lassen uns von niemandem belehren”
Disput um “Remigration”: LR Achammer kritisiert Galateo scharf
Kommentare
45
Disput um “Remigration”: LR Achammer kritisiert Galateo scharf
Bobbahn von Cortina: Schäden in Höhe von einer Mio. Euro
Kommentare
40
Bobbahn von Cortina: Schäden in Höhe von einer Mio. Euro
Merz bei Trump: Trump kritisiert Madrid und London scharf
Kommentare
29
Merz bei Trump: Trump kritisiert Madrid und London scharf
Anzeigen
Biotitan
Biotitan
Die Revolution der Instandhaltung in Südtirol
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 