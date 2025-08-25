Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Helene Fischer ist zum zweiten Mal Mutter geworden
Helene Fischer ist zum zweiten Mal Mutter geworden

Montag, 25. August 2025 | 19:03 Uhr
APA/APA/dpa/Federico Gambarini
Von: APA/dpa

Helene Fischer hat eine zweite Tochter bekommen. “Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich mich bei euch gemeldet habe – und dafür gibt es einen wunderschönen Grund: Unsere Tochter hat ein Schwesterchen bekommen!”, teilte die 41-jährige Musikerin auf Instagram mit. Dort veröffentlichte der Schlagerstar einen Brief zur Geburt.

Fischer schrieb, dass ihr Fokus derzeit auf ihrem Familienleben liege. “Diese kostbare Zeit mit meiner Familie bedeutet mir unendlich viel und ich wollte sie ganz bewusst in Ruhe erleben.” Sie führte aus: “In diesem Jahr möchte ich weiterhin so viel Zeit wie möglich mit meiner kleinen Familie verbringen.”

Privatleben weitgehend abgeschirmt

Der Schlagerstar (“Atemlos durch die Nacht”) ist seit 2018 mit dem Akrobaten Thomas Seitel liiert, die beiden haben bereits eine Tochter. Die Musikerin schirmt ihr Privatleben weitgehend ab.

Ein Album hatte Fischer zuletzt 2021 herausgebracht – für 2025 kündigte sie jetzt zwei neue Platten mit Kinderliedern an. Gleichzeitig warb sie für ihre Stadiontour im kommenden Jahr: “Wir feiern 20 Jahre Helene Fischer”.

Und sie fügte hinzu: “Aber bitte habt keine Sorge – natürlich wird es nicht nur Kinderlieder geben. Wir sind gerade intensiv auf der Suche nach Songs, die zu mir passen, die berühren, meine und irgendwann eure Geschichten erzählen und Lieder, zu denen wir bald zusammen feiern können.”

