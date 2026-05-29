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Fischer gastiert am 11. Juli im Wiener Happel-Stadion

Helene Fischer singt in neuer Single über “Heute Nacht”

Freitag, 29. Mai 2026 | 08:53 Uhr
Fischer gastiert am 11. Juli im Wiener Happel-Stadion
APA/APA/dpa/Monika Skolimowska
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Von: APA/dpa

Mit “Heute Nacht” hat Schlagerstar Helene Fischer in der Nacht auf Freitag ihre neue Single veröffentlicht. Um Mitternacht erschien der energiegeladene Song auf den gängigen Streamingplattformen. Die 41-jährige Musikerin liefert einen poppigen Schlager mit eingängiger Melodie und kraftvollem Refrain.

Sie bleibt damit ihrem Stil treu: Das Lied hat den typischen Mitwipp-Faktor, den man auch in ihren Top-Hits wie “Atemlos durch die Nacht” hört. Angekündigt hatte die Sängerin, die am 11. Juli im Zuge ihrer Stadiontour im Wiener Ernst-Happel-Stadion einen Stopp einlegt, ihre neue Single bereits auf Instagram – in Glitzer-Outfit vor blau-lila Lichtstimmung.

Es geht wieder um große Gefühle

“Ich bin so gespannt, wie sie euch gefällt, und freue mich riesig darauf, diesen besonderen Moment gemeinsam mit euch zu feiern”, schrieb sie. Dazu postete sie einen kurzen Audio-Schnipsel ihres neuen Liedes. Darin singt Fischer – wie so oft – über große Emotionen: “Glaub an dich und mich, wenn wir Gefühle lauter drehen”, heißt es etwa.

Es folgen Zeilen, die nach Wiedersehen, zweiter Chance und wieder aufflammender Leidenschaft klingen: “Hab uns vermisst, wenn wir so voreinander stehen. In deinem Gesicht kann ich das alte Leuchten sehen.” Der Schlagerstar liefert also das, womit sie ihr Publikum seit Jahren zuverlässig abholt.

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