Herzinfarkt offizielle Todesursache bei Ozzy Osbourne

Von: apa

Ozzy Osbourne, Heavy-Metal- und Reality-TV-Star, starb an einem Herzinfarkt und litt an koronarer Herzkrankheit und Parkinson. Dies geht aus einer Sterbeurkunde hervor, die bei einem Londoner Standesamt hinterlegt wurde, wie die “New York Times” am Dienstag berichtete.

In der Urkunde heißt es dem Bericht zufolge, der Black-Sabbath-Sänger sei am Dienstag vor zwei Wochen in Birmingham an “(a) Herzstillstand außerhalb des Krankenhauses, (b) akutem Myokardinfarkt, (c) koronarer Herzkrankheit und Parkinson mit autonomer Dysfunktion (gemeinsame Ursachen)” gestorben. Acht Tage nach dem Tod des Rockstars hatten sich am Mittwoch vergangener Woche tausende Fans der Heavy-Metal-Legende zu einem Trauerzug durch dessen Heimatstadt Birmingham versammelt. Beigesetzt wurde Osbourne anschließend im privaten Kreis.