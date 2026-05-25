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Frida Kahlos Kindheit: überbordende Fantasie mündet in Kunst

“Hola Frida”: Die kleine Kahlo in einem Zeichenabenteuer

Montag, 25. Mai 2026 | 07:33 Uhr
Frida Kahlos Kindheit: überbordende Fantasie mündet in Kunst
APA/APA/eksystent Filmverleih/Tobo Media/Maison 43
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Von: apa

Wie könnte man die Lebensgeschichte der jungen Frida Kahlo besser erzählen als mittels Zeichentrickfilm? Im poetischen Werk “Hola Frida” von André Kadi und Karine Vézina wird die Biografie der spätere Malikone nachgezeichnet – beginnend bei der kleinen Frida, die im mexikanischen Coyoacán aufwächst. In der farbenfrohen Umgebung geht das Mädchen all seinen Träumen nach und erlebt ein Abenteuer nach dem anderen.

Zugleich wird bereits hier deutlich, dass niemand denselben Blick auf die Welt hat wie Frida. Diese Besonderheit behält sie sich auch als Erwachsene, was zur Quelle ihres Erfolges und späteren Weltruhmes werden sollte. Ab Freitag im Kino.

(S E R V I C E – www.filmladen.at/film/hola-frida/ )

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