Hollywood-Star Kevin Costner dreht Surfer-Thriller

Von: APA/dpa

Oscar-Preisträger und Western-Held Kevin Costner tauscht die Prärie gegen Surfwellen ein. Der Hollywood-Star packt als Hauptdarsteller, Produzent und Co-Autor den Thriller “Headhunters” an, der im indonesischen Surferparadies Bali angesiedelt ist. Costner soll einen verschrobenen US-Auswanderer spielen, der eine Gruppe Surfer auf der Suche nach der perfekten Welle auf eine unerforschte Insel bringt. Dort lebt ein Stamm von Kopfjägern, die ihr Land um jeden Preis verteidigen.

Nach Berichten der US-Branchenblätter “Deadline.com” und “Hollywood Reporter” gibt der Kameramann Steven Holleran (“Missing”, “Sympathy for the Devil”) sein Regiedebüt. Demnach laufen derzeit auf Hawaii die Vorbereitungen für einen Drehstart im November. Als Co-Star ist Daniel Zovatto (“The Pope’s Exorcist”) dabei.

Costner hatte 1990 mit seinem Western-Epos “Der mit dem Wolf tanzt” als Produzent und Regisseur zwei Oscars gewonnen. Erfolg hatte der 69-Jährige auch mit der gefeierten Western-Serie “Yellowstone” in der Hauptrolle als Familienpatriarch. Über Jahre hinweg arbeitete er als Regisseur und Hauptdarsteller an seinem ehrgeizigen Western-Epos “Horizon”, das er weitgehend aus eigener Tasche finanzierte. Der geplante Vierteiler erzählt von der Besiedlung des amerikanischen Westens während des Bürgerkriegs (1861-1865). Costner präsentierte den ersten Teil im Mai in Cannes, den zweiten Part in Venedig. Bei Kritikern und an den Kinokassen kam der erste Film schlecht weg.