Hollywood-Star Russell Brand wegen Vergewaltigung angeklagt

Der britische Schauspieler und Ex-Moderator Russell Brand ist wegen des Verdachts der Vergewaltigung, Belästigung und Nötigung angeklagt worden. Dem 49-Jährigen werden vier Taten im Zeitraum von 1999 bis 2005 vorgeworfen. Betroffen sind vier Frauen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie würden von “speziell geschulten Beamten betreut”. Brand wies die Vorwürfe umgehend zurück. Er sei nie ein “Vergewaltiger” gewesen, sagte er in einem auf X veröffentlichten Video.

“Ich war ein Drogensüchtiger, ein Sexsüchtiger und ein Idiot, aber was ich nie war, war ein Vergewaltiger.” Er habe nie etwas ohne das Einverständnis des anderen getan.

Vorwürfe 2023 erhoben

Erhoben worden waren die Vorwürfe gegen den Ex-Mann von Popsängerin Katy Perry im Jahr 2023, Brand hatte sie danach bereits zurückgewiesen. Die Polizei hatte die Ermittlungen im Zuge von Medienberichten aufgenommen. Die Strafverfolgungsbehörde autorisierte nun die Anklage.

Konkret wird dem 49-Jährigen unter anderem die Vergewaltigung einer Frau im Jahr 1999 in der Gegend von Bournemouth an der Südküste Englands vorgeworfen. Die anderen sexuellen Angriffe sollen sich dann gegen andere Frauen in den Jahren 2001, 2004 und 2005 gerichtet haben. Brand soll am 2. Mai in London erstmals vor Gericht erscheinen, wie die Staatsanwaltschaft ankündigte.

Untersuchung auch bei BBC

Ende Jänner hatte sich die BBC mit Blick auf Vorwürfe gegen den Ex-Radiomoderator entschuldigt. Eine interne Untersuchung zu seiner BBC-Zeit zwischen 2006 und 2008 hatte ergeben, dass sich mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht trauten, angebliches Fehlverhalten Brands zu melden.

Brand hatte als Stand-up-Comedian mit provokanten Auftritten Erfolg, arbeitete für mehrere britische Fernsehsender als Moderator und schaffte es bis nach Hollywood. Zwischen 2010 und 2012 war er mit Sängerin Katy Perry verheiratet. Für Aufsehen sorgte er außerdem als Anti-Establishment-Guru auf Online-Plattformen mit Millionen von Followern.

Unabhängig von den jetzt zur Anklage gebrachten Vorwürfen haben weitere Frauen ähnliche Anschuldigungen gegen den Schauspieler erhoben. 2023 veröffentlichten mehrere britische Medien gemeinsame Recherchen über Vorwürfe der sexuellen Gewalt gegen Brand. Der Schauspieler und Komiker ist mit der Illustratorin Laura Gallacher verheiratet, das Paar hat drei Kinder.