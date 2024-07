Hollywoodstars würdigen Bidens Rückzug

Von: APA/dpa

Stars aus Film, Fernsehen und Musik loben US-Präsident Joe Biden für seine Entscheidung, sich aus dem Wahlkampf gegen den Republikaner Donald Trump zurückzuziehen. Hollywood-Schauspieler Robert De Niro etwa lobte Bidens “kluge Politik und selbstlosen Patriotismus”, wie das Branchenportal “Deadline” den 80-Jährigen zitierte. “Denn es gibt für unser Land nichts Wichtigeres, als Donald Trump an den Wahlurnen zu besiegen.”

De Niro gilt als ausgesprochener Trump-Kritiker. Er war auch Sprecher von einem Wahlkampfspot Bidens. “Mit Respekt, Bewunderung und Zuneigung – danke Mr. President!”

Hollywood-Ikone Barbra Streisand schrieb auf X: “Joe Biden wird als ein Mann in die Geschichte eingehen, der in seiner vierjährigen Amtszeit viel erreicht hat.” Dann fügte die 82-Jährige hinzu: “Wir sollten dankbar dafür sein, dass er unsere Demokratie aufrechterhalten hat.”

Auch Oscar-Preisträgerin Jamie Lee Curtis (65) unterstützt Bidens Rückzug und setzt gleichzeitig viel Hoffnung in Kamala Harris, die gegenwärtige Vizepräsidentin und wohl auch aussichtsreichste Ersatzbewerberin bei den Demokraten. Harris sei “eine glühende Verfechterin” der Rechte von Frauen und schwarzen Menschen, schrieb Curtis auf Instagram. Außerdem stehe Harris in einer Zeit großer nationaler Spaltung für eine Botschaft von “Hoffnung und der Einheit”.

George Clooney (63) hatte Joe Biden in einem viel beachteten Stück in der “New York Times” Mitte Juli zum Rückzug aus dem Rennen um die Präsidentschaft aufgefordert. Biden sei zu alt und habe schon bei einer Spendengala in Hollywood wenige Wochen zuvor nicht fit gewirkt.