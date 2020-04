Ist die Richtige für ihn dabei?

Ferrara – “Christoph sucht Frau”, titelt heute das Tagblatt Dolomiten. Gemeint ist damit Christoph Siller (30).

Der in Natz-Schabs geborene und seit dem Teenager-Alter in Ferrara wohnhafte Südtiroler nimmt bekanntlich an der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau International“ teil.

Die Sendung bringt weltweit Bauern und Bäuerinnen an die Frau bzw. an den Mann. In der ersten Ausgabe wurden die Kandidaten vorgestellt. Am Sonntagabend geht es zu bester Sendezeit weiter.

