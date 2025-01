James Blunt spielt bei “KitzRaceParty” auf

Von: apa

Die Hahnenkammrennen in Kitzbühel warten auch abseits der Pisten wieder mit einem internationalen Musik-Topstar auf: Der britische Schmusebarde James Blunt wird Samstagabend bei der “KitzRaceParty” in Harti Weirathers VIP-Tempel am Fuße der Streif aufspielen. Dies erklärte ein Sprecher von Weirathers Agentur WWP gegenüber der APA. Der Singer-Songwriter reiht sich damit in eine Reihe von illustren “RaceParty”-Staracts wie den “Black Eyed Peas” oder Ronan Keating ein.

Dezente Hinweise darauf, dass Blunt zugegen sein würde, hatte es schon im Vorfeld gegeben. Zuletzt postete der Sänger auf seinem Instagram-Account ein Foto von sich auf Skiern und mit Bergen im Hintergrund.

Mit dem heurigen Staract steht ein Hit-Hochkaräter auf der VIP-Bühne. 2005 gelang dem mittlerweile 50-Jährigen mit “You ́re Beautiful” ein Welthit und damit der große Durchbruch. Weitere Hits folgten, beispielsweise “1973” im Jahr 2007 und “Bonfire Heart” im Jahr 2013. Zuletzt veröffentlichte Blunt das Album “Who We Used to Be” und tourte damit ausgiebig. Auch 2025 wird der Brite wieder unterwegs sein: Ab 11. Februar begeht er die Jubiläumstour seines Debütalbums “Back to Bedlam”, das vor 20 Jahren erschien und zum Megaseller wurde.