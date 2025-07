Jamie Callum sagt Österreich-Konzerte ab

Von: apa

Jamie Cullum hat seine für 25. Juli auf der Donaubühne Tulln und für 26. Juli am Domplatz in Linz angesetzten Konzerte abgesagt. Als Grund nannte der Jazzsänger und -pianist “unvorhergesehene persönliche Gründe”, wie es in Aussendungen der jeweiligen Veranstalter hieß. Tickets können bei der Vorverkaufsstelle, bei der sie erworben wurden, retourniert werden.

“Ich habe in den vergangenen 20 Jahren so viele unvergessliche Konzerte in Österreich vor treuem, wundervollem Publikum gespielt, daher fällt mir diese Entscheidung nicht leicht. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis”, so Cullum.