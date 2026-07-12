Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Jascheroff freut sich nach “GZSZ”-Ausstieg auf Neues
Jascheroff war 25 Jahre Teil der RTL-Soap

Jascheroff freut sich nach “GZSZ”-Ausstieg auf Neues

Sonntag, 12. Juli 2026 | 10:57 Uhr
Jascheroff war 25 Jahre Teil der RTL-Soap
APA/APA/dpa/Gerald Matzka
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Schauspieler Felix von Jascheroff (43) sieht in seinem Abschied von “Gute Zeiten, schlechte Zeiten” eine Chance für einen Neuanfang. “25 Jahre bei GZSZ prägen einen Menschen – ich bin dort erwachsen geworden und habe unglaublich viel erlebt”, sagte er laut RTL-Aussendung. Derzeit überwiege die Vorfreude. “Ich glaube fest daran, dass man neue Chancen nur bekommt, wenn man auch den Mut hat, vertraute Wege zu verlassen. Genau deshalb freue ich mich auf das, was nach GZSZ kommt.”

Im Mai hatte RTL mitgeteilt, Jascheroff verlasse die Serie auf eigenen Wunsch, weil er sich neuen beruflichen Projekten widmen wolle. Im Juli 2001 war der Berliner in der Rolle des John Bachmann in die Dauer-Soap eingestiegen.

Auf seine Zukunftspläne angesprochen, sagte er: “Für mich stehen jetzt erst einmal noch einige Monate Dreharbeiten an, und ich freue mich auf die Geschichten, die noch kommen.” Der Schauspieler ergänzte: “Wie es danach weitergeht, wird sich zeigen.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Afrikanische Hitzewelle rollt auf Italien zu
Kommentare
76
Afrikanische Hitzewelle rollt auf Italien zu
Gesundheitsranking in Italien: Südtirol überraschend weit hinten
Kommentare
58
Gesundheitsranking in Italien: Südtirol überraschend weit hinten
Neue Regeln für Blitzer: Ab sofort gelten strengere Vorgaben
Kommentare
23
Neue Regeln für Blitzer: Ab sofort gelten strengere Vorgaben
Lehrerprotest trifft Kultur – Politik erwartet Kurswechsel
19
Lehrerprotest trifft Kultur – Politik erwartet Kurswechsel
VW vor Riesen-Umbau – Absatz eingebrochen
16
VW vor Riesen-Umbau – Absatz eingebrochen
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Drei Tage Mittelalter
Drei Tage Mittelalter
Burg Reifenstein
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 