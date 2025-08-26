Jennifer Lawrence wird in San Sebastian ausgezeichnet

Von: apa

Hollywoodstar Jennifer Lawrence wird im September auf dem 73. Internationalen Filmfestival von San Sebastian für ihre herausragende Schauspielkarriere mit dem Donostia-Preis gewürdigt. Das gab die Festivalleitung am Dienstag bekannt, welche die 35-jährige US-Schauspielerin als “eine der einflussreichsten Schauspielerinnen unserer Zeit” bezeichnete. Lawrence wird den Festivalehrenpreis am 26. September in der nordspanischen Küstenstadt entgegennehmen.

Im Anschluss an die Preisgala wird am Atlantik dann ihr neuester Film “Die My Love” gezeigt, der im November in den österreichischen Kinos anlaufen dürfte. Der Film des britischen Regisseurs Lynne Ramsay, der seine Weltpremiere auf dem Filmfestival in Cannes feierte, basiert auf dem autobiografischen Roman von Ariana Harwicz, einer argentinischen Schriftstellerin. In “Die My Love” spielt Lawrence neben Robert Pattinson, LaKeith Stanfield und Nick Nolte eine Frau, die zerrissen zwischen Mutterschaft, Leidenschaft und dem Wunsch nach Selbstbestimmung am Rande des Zusammenbruchs steht.

Lawrence gilt als eine der bedeutendsten Schauspielerinnen ihrer Generation, die seit ihrem Durchbruch Anfang der 2010er-Jahre zeigte, dass sie gleichermaßen in Blockbustern als auch in intimen-kompromisslosen Independentproduktionen glänzen kann. Sie begann ihre Laufbahn mit Fernsehrollen, bevor sie 2010 mit “Winter’s Bone” ihren internationalen Durchbruch feierte. Die Rolle einer jungen Frau, die in den Ozark Mountains um das Überleben ihrer Familie kämpft, brachte ihr die erste Oscar-Nominierung ein.

Oscar-Auszeichnung mit 22 Jahren

Mit nur 22 Jahren erhielt sie für ihre Rolle in “Silver Linings” 2012 den Oscar als beste Hauptdarstellerin – die zweitjüngste Schauspielerin überhaupt, die diese Auszeichnung je gewann. Weitere Oscar-Nominierungen folgten für American Hustle (2013) und Joy (2015). Neben dem Oscar wurde sie mit drei Golden Globes, einem BAFTA Award und dem Screen Actors Guild Award geehrt. Spätestens mit der Rolle der Katniss Everdeen in der “Hunger Games”-Reihe wurde sie zum weltweiten Superstar.

San Sebastian gehört neben Cannes, Venedig und Berlin zu den wichtigsten Filmfestivals der Welt. Mit dem Donostia-Preis wurden zuvor Hollywoodgrößen von Gregory Peck über Meryl Streep und Glenn Close bis zu Julia Roberts oder Johnny Depp geehrt. Im vergangenen Jahr erhielten Cate Blanchett, Javier Bardem und der spanische Kultregisseur Pedro Almodóvar die international renommierte Auszeichnung.

(S E R V I C E – www.sansebastianfestival.com)