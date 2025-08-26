Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Jessica Chastain wird mit Hollywood-Stern geehrt
Nach dem Oscar der Hollywood-Stern für Jessica Chastain

Jessica Chastain wird mit Hollywood-Stern geehrt

Dienstag, 26. August 2025 | 04:13 Uhr
Nach dem Oscar der Hollywood-Stern für Jessica Chastain
APA/APA/AFP/MICHAEL TRAN
Von: APA/sda/dpa

Oscar-Preisträgerin Jessica Chastain (48) erhält mit einer Sternenplakette auf dem “Walk of Fame” einen festen Platz in Hollywood. Am 4. September soll die US-Schauspielerin auf dem berühmten Gehsteig den 2.819. Stern enthüllen. Dabei erhält sie prominente Unterstützung. Als Stargäste, die Tribut zollen, sind Al Pacino (85) und Viola Davis (60) eingeladen.

An der Seite von Pacino stand Chastain bereits 2006 in dem Theaterstück “Salome” in Los Angeles auf der Bühne. Die beiden Stars sind jetzt in Vorbereitungen für das gemeinsame Filmprojekt “Assassination” über die Ermordung von US-Präsident John F. Kennedy. Mit Davis als Hauptdarstellerin drehte Chastain in einer Nebenrolle das Südstaatendrama “The Help”, das beiden 2012 Oscar-Nominierungen einbrachte. Chastain gewann Hollywoods höchste Auszeichnung 2022 als beste Hauptdarstellerin für “The Eyes Of Tammy Faye”, eine Filmbiografie über eine christliche TV-Predigerin.

Enorme Bandbreite

Die Bandbreite der gebürtigen Kalifornierin ist enorm. In Kathryn Bigelows “Zero Dark Thirty” (2013) jagte sie in der Rolle einer CIA-Agentin dem Al-Kaida Terroristen Osama bin Laden nach. Mit Matt Damon drehte sie das Science-Fiction-Spektakel “Der Marsianer – Rettet Mark Watney” (2015), in “Molly’s Game” (2018) spielte sie die “Poker-Prinzessin” Molly Bloom, die heimliche Pokerturniere mit Promis und Reichen organisierte. Auf der Berlinale war sie zuletzt in dem Liebesdrama “Dreams” von Michel Franco zu sehen, das auch um das Thema illegale Migration in die USA kreist.

