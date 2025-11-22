Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Jimi Blue Ochsenknecht gibt seiner Tochter Tipp für später
"Yeliz & Jimi - We Are Family?!" startet demnächst im TV

Jimi Blue Ochsenknecht gibt seiner Tochter Tipp für später

Samstag, 22. November 2025 | 12:30 Uhr
APA/APA/dpa/Malin Wunderlich
Von: APA/dpa

Der einstige Kinderstar Jimi Blue Ochsenknecht (“Die Wilden Kerle”) würde seiner Tochter Snow raten, mit der Karriere lieber etwas zu warten, falls es sie später ebenfalls ins Fernsehen verschlagen sollte. Das Alter, in dem er einst angefangen habe, mit zehn, fände er zu früh, antwortete der Schauspieler im Interview von “Web.de News”. “Erst mal etwas anderes als Reality”, sagte der 33-Jährige vor dem Hintergrund seiner eigenen Teilnahme an verschiedenen Reality-TV-Formaten.

Seine Ex-Partnerin Yeliz Koç, die Mutter des heute vier Jahre alten Kindes, sagte in demselben Interview auf die Frage, wann sie Snow die Teilnahme an Reality-TV-Formaten erlauben würde: “Mit 18?” Sie würde ihrer Tochter raten: “Auf jeden Fall machen.” Koç ergänzte: “Das, was sie halt möchte.”

Neues Reality-Format vor dem Start

Mit “Yeliz & Jimi – We Are Family?!” startet demnächst eine neue Reality-TV-Doku um Yeliz Koç und Jimi Blue Ochsenknecht. Losgehen soll es am 2. Dezember mit einer Doppelfolge auf Sky und Wow. Die beiden Realitystars geben in der Serie “so private Einblicke in ihr Leben wie noch nie”, wie es in der Ankündigung hieß.

Snow soll in der Doku allerdings nur zurückhaltend gezeigt werden, wie Ochsenknecht erklärte. Das Kind werde “geblurrt”, also verschwommen gezeigt, sagte er zu “Web.de News”. “Man sieht sie hier und da mal natürlich, aber das Gesicht ist unkenntlich gemacht. Wir haben alle Kinder, die vorkommen, unkenntlich gemacht.”

