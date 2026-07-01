Von: apa

Kanada wird Teil der Song-Contest-Familie: Nachdem der damalige ORF-Generaldirektor Roland Weißmann die Idee öffentlich aufgebracht hatte, das nordamerikanische Land beim heurigen Eurovision Song Contest von Wien teilnehmen zu lassen, macht die Rundfunkunion EBU nun Nägel mit Köpfen. 2027 wird der Ahornstaat beim ESC in Bulgarien mit an Bord sein, wie am heutigen kanadischen Nationalfeiertag, dem Canada Day, verkündet wurde.

Bereits in der Vorwoche hatten sich die ESC-Neuigkeiten angedeutet, wurde der nationale Sender CBC/Radio-Canada doch Vollmitglied der EBU – ein Schritt zum Antritt beim Song Contest. Damit wird erstmals seit Australien 2015 wieder ein gänzlich neues Land für den Bewerb zugelassen. Und wie in Down Under ist Kanadas ESC-Begeisterung zweifelsohne hoch, schließlich kamen aus Kanada heuer beim Wiener Song Contest die drittmeisten abgegebenen ESC-Stimmen, aus der Gruppe jener Länder, die nicht selbst teilgenommen hatten.

Martin Green, ESC-Direktor der EBU, freute sich über den Familienzuwachs und verwies auf die lange Geschichte, die kanadische Künstler mit dem Bewerb verbinde. Nicht zuletzt sei hier Céline Dion als Gewinnerin 1988 zu nennen – auch wenn die Frankokanadierin damals für die Schweiz den Sieg errang.