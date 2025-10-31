Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Kardashian zweifelt Mondlandungen an: NASA-Chef widerspricht
Kardashian zweifelt Mondlandungen an: NASA-Chef widerspricht

Freitag, 31. Oktober 2025 | 17:55 Uhr
Von: APA/dpa

Nachdem Kim Kardashian (45) in ihrer Show Verschwörungstheorien zur US-Mondlandung 1969 verbreitet hat, korrigiert NASA-Chef Sean Duffy den Reality-Star umgehend. “Ja, Kim Kardashian, wir waren schon auf dem Mond – 6 Mal!”, schrieb Duffy beim Online-Portal X zu dem entsprechenden Ausschnitt aus der Reality-Show. Zudem seien die USA derzeit mit dem “Artemis”-Programm wieder auf dem Weg zurück zum Mond, betonte der Chef der US-Raumfahrtbehörde.

Kardashian hatte in der Sendung gesagt, dass sie Verschwörungstheorien glaube, denen zufolge die Mondlandung 1969 gefälscht und nicht echt gewesen sei. Diese Theorien sind allerdings widerlegt. Die USA waren zwischen 1969 und 1972 sechsmal auf dem Mond, insgesamt zwölf Astronauten betraten die Mond-Oberfläche.

