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Katy Perry: Meine Musik ist nicht zur Kriegsverherrlichung da

Katy Perry wütend auf Weißes Haus: Song in Kriegs-Clip

Samstag, 25. Juli 2026 | 21:58 Uhr
Katy Perry: Meine Musik ist nicht zur Kriegsverherrlichung da
APA/APA/AFP/Getty (Archiv)/THEO WARGO
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Von: APA/dpa

Das Weiße Haus hat mit der Unterlegung eines TikTok-Clips mit einem Song von Katy Perry den Superstar verärgert. Die US-Sängerin schrieb auf der Plattform X, sie sei entsetzt und wütend darüber, dass ihr Lied “Firework” als Hintergrundmusik für Aufnahmen von Militärschlägen verwendet worden sei. “Ich habe dem nicht zugestimmt, ich wurde nicht gefragt, und ich billige das absolut nicht.” Ihre Musik sei dazu da, um Menschen zusammenzubringen – nicht, um Krieg zu verherrlichen.

Auf dem TikTok-Account des Weißen Hauses zeigt der Clip Aufnahmen einer Explosion unterlegt mit einer Sequenz des Popsongs. Dazu schrieb das Weiße Haus: “Der Iran ist gewarnt worden.”

Perry schrieb in ihrem X-Post, sie habe das Lied als Hymne der Hoffnung, Heilung und der inneren Stärke für Menschen, die ihre dunkelsten persönlichen Momente erleben, geschrieben. Es sei ein völliger Verrat an allem, wofür das Lied stehe, kritisierte die 41-Jährige das Vorgehen des Weißen Hauses.

Weißes Haus verwendete schon Musik von Sabrina Carpenter

Die US-Regierung hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach Kritik von Musikern auf sich gezogen, nachdem deren Musik für Social-Media-Clips genutzt worden war. Im vergangenen Dezember hatte das Weiße Haus ein Video, in dem die Festnahme von Migranten gezeigt wird, mit einem Song von Sabrina Carpenter hinterlegt. Die Sängerin zeigte sich verärgert und bezeichnete den Clip als “bösartig und widerwärtig”.

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