Kayne West: Bipolarität Grund für Antisemitismusäußerungen

Von: APA/AFP

Der wegen antisemitischer Äußerungen und seinem “Heil-Hitler”-Song in die Kritik geratene Rapper Kanye West hat sich für sein Verhalten entschuldigt und eine bipolare Störung als Grund angeführt. Der US-Rapper, der sich mittlerweile Ye nennt, veröffentlichte am Montag einen offenen Brief im “Wall Street Journal”. Unter der Überschrift “An diejenigen, die ich verletzt habe” schrieb er, in manischen Phasen würden bipolare Menschen den Bezug zur Realität verlieren.

Auch er habe diese “Momente der Abgekoppeltheit”, in denen er falsche Entscheidungen treffe und sich rücksichtslos verhalte. “Ich bedauere meine in diesem Zustand begangenen Handlungen zutiefst und schäme mich sehr dafür”, schrieb der Rapper. “Ich verpflichte mich dazu, mich der Verantwortung zu stellen, mich behandeln zu lassen und zu verändern”, fügte er hinzu.

“Dies entschuldigt nicht, was ich getan habe”, schrieb West weiter. “Ich bin kein Nazi oder Antisemit. Ich liebe jüdische Menschen”, beteuerte er.

Rapper sorgt immer wieder für Kontroversen

West war in den vergangenen Jahren immer wieder durch sein erratisches Verhalten aufgefallen. Unter anderem sorgte er wiederholt mit antisemitischen und Hitler verherrlichenden Äußerungen für Kontroversen. Der deutsche Sportartikelhersteller Adidas und weitere Unternehmen beendeten daraufhin die Zusammenarbeit mit dem Rapper.

Den Song “Heil Hitler” hatte West genau am 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 2025 veröffentlicht. Australien, die Heimat seiner Frau, widerrief im Juli das Visum für West.