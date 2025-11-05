Kehlmann und Springsteen nun “Library Lions” von New York

Von: apa

Eine ungewöhnliche Ehrung hat der österreichische Autor Daniel Kehlmann am Montag in New York City erfahren. Kehlmann, dessen Roman “Lichtspiel” in den USA zuletzt breit besprochen wurde, wurde von der New York Public Library zum “Library Lion” ernannt. An seiner Seite nahmen auch Rock-Legende Bruce Springsteen, Autorin Louise Erdrich, die Autoren James McBride und James Patterson sowie Fernsehproduzentin Shonda Rhimes die Auszeichnung entgegen.

Mit dem Titel “Library Lion” ehrt die New York Public Library jedes Jahr herausragende Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur, Literatur und Wissenschaft, “deren Arbeit das kulturelle und intellektuelle Leben maßgeblich prägt”, wie es in einer Aussendung des Rowohlt Verlags heißt. Bisherige Preisträger sind etwa Steven Spielberg, Oprah Winfrey oder Nelson Mandela.