Der 71-Jährige und die 42-jährige Carina Walz sind seit zwei Jahrzehnten ein Paar

Dieter Bohlen hat zu Silvester auf den Malediven geheiratet

Donnerstag, 01. Januar 2026 | 22:30 Uhr
Von: APA/AFP

Der frühere Popstar und Fernsehjuror Dieter Bohlen hat laut der deutschen “Bild”-Zeitung am Silvestertag unter Ausschluss der Öffentlichkeit seine langjährige Partnerin Carina Walz geheiratet. Die beiden gaben sich kurz vor Sonnenuntergang auf den Malediven das Ja-Wort, wie das Blatt am Donnerstag berichtete. Der 71-jährige Bohlen und die 42-jährige Walz sind seit zwei Jahrzehnten ein Paar und haben einen gemeinsamen Sohn.

Die Idee, am Silvestertag zu heiraten, sei von seiner Partnerin gekommen, berichtete Bohlen der “Bild” am Neujahrstag am Telefon. “Carina wollte das so. Dann haben wir jedes Jahr an Silvester nicht nur Party, sondern auch unseren Hochzeitstag, den ich garantiert auch nie vergessen werde. Ich find das schön”, sagte er.

Die Malediven waren ihr Traumort für die Hochzeit. “Wir haben gesagt: Wenn wir’s machen, dann hier. Die Malediven sind unsere Herzensinsel”, berichtete Bohlen. Die Fotos von der Hochzeit machte der gemeinsame zwölfjährige Sohn, einige davon veröffentlichte “Bild”. Walz trug eine weiße Robe aus Spitze, Bohlen ein luftiges weißes Hemd und eine weiße Hose.

Der oft als “Pop-Titan” titulierte Bohlen und Walz hatten sich laut “Bild” einst in einem Party-Club auf Mallorca kennengelernt. Bohlen wurde als Teil des Popduos Modern Talking in den 1980er Jahren berühmt, war auch als Musikproduzent erfolgreich und viele Jahre Chefjuror der Casting-Shows “Deutschland sucht den Superstar” und “Das Supertalent” im Sender RTL.

