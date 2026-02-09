Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Kida Khodr Ramadan wird zu modernem Götz von Berlichingen
Montag, 09. Februar 2026 | 11:04 Uhr
Von: APA/dpa

“4 Blocks”-Star Kida Khodr Ramadan wird zu Götz von Berlichingen: Der Schauspieler werde die Hauptrolle in der Adaption des gleichnamigen Dramas von Johann Wolfgang von Goethe übernehmen, teilte die Münchner Produktionsfirma Maze Pictures mit. Regie bei “Göz” soll Nuran David Calis führen.

Die Produktion verspricht eine raue, kompromisslose Verfilmung aus dem Frühwerk des berühmten Dichters. Der legendäre Ritter mit der eisernen Hand werde ein moderner Anti-Held im Kampf gegen urbane Verdrängung. Kida Khodr Ramadan ist den Angaben nach schon gespannt auf den Dreh unter Regisseur Calis, den er sehr schätzt. “Ich freue mich mega auf dieses tolle Abenteuer”, sagte der Berliner Schauspieler laut Mitteilung.

Die Produktion ist überzeugt, Kida Khodr Ramadan werde der Rolle eine unvergleichliche Intensität und Authentizität verleihen. “Kida hat die Kraft, um den Geist von Goethes rebellischster Figur zu verkörpern.” Calis hat bereits Erfahrung mit literarischen Stoffen: Er inszenierte den Film “Woyzeck” mit Tom Schilling und Nora von Waldstätten.

