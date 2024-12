Kim Kardashian bricht sich kurz vor Weihnachten den Fuß

Von: APA/dpa

Reality-TV-Star und Unternehmerin Kim Kardashian (44) hat sich den Fuß gebrochen und macht ihrem Ärger in einer Instagramstory Luft. Zu dem Song “Clumsy” (auf Deutsch ungeschickt) postet sie ein Foto mit zwei Krücken und ihrem Fuß in einer Schiene. “Gebrochener Fuß für die Feiertage” schreibt sie zu einem Emoji mit einem wütenden Gesicht, mit einem derben Kürzel versehen, das ihren Frust ausdrückt. Sie macht aber keine Angaben, wie es zu der Verletzung kam.

Kurz zuvor hatte Kardashian eine neue Kollektion von Ski-Mode in ihren Sozialen Medien vorgestellt. Die vierfache Mutter ist selbst eine begeisterte Skiläuferin.

In einer Folge ihrer Show “The Kardashians” hatte die 44-Jährige im Juli von einer schmerzhaften Fingerverletzung berichtet. Sie habe sich die Verletzung an einer Schiebetür in ihrem Haus zugezogen, als sie von ihrem Sohn Saint abgelenkt worden sei, sagte Kardashian. Alles sei voller Blut gewesen und sogar Knochen sei zu sehen gewesen. Ein Röntgenbild habe dann ergeben, dass die Fingerspitze gebrochen sei.