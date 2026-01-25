Kitzbühel: Routinierte “RaceParty” mit Klopp und Ibrahimović

Von: apa

Mit der “KitzRaceParty” in Harti Weirathers VIP-Tempel im Zielgelände der “Streif” ist Samstagabend der letzte große Höhepunkt des üppigen Kitz-Societytreibens auf dem Programm gestanden. Die Promidichte am Red Carpet war erwartungsgemäß recht hoch. Wie bereits im Vorjahr entpuppte sich dabei die schwedische Fußball-Ikone Zlatan Ibrahimović als wahrer Blitzlicht-Magnet. Aber auch “Kitz-Debütant”, Startrainer Jürgen Klopp, wurde von den Fotografen hell erleuchtet.

Die beiden hatten auch durchaus eine gewichtige Leerstelle zu füllen, denn Arnold Schwarzenegger, der sich zuletzt am Nachmittag bei der Streif-Abfahrt gezeigt hatte, blieb wie schon im Jahr zuvor der “KitzRaceParty” fern. Klopp und Ibrahimović kamen dem Ausfüllen dieser großen Fußstapfen schließlich aber äußerst souverän nach. Der Red-Bull-Fußballchef und die Fußballlegende schienen es sich mit dem bekannten Sieger-Lächeln und dem Charisma von Schwarzenegger in einem gemeinsamen Charme-Kraftakt regelrecht messen zu wollen.

Ibrahimović sah “good vibes”, DJ Ötzi “super Partys”

Beide strahlten gehörig um die Wette, posierten eifrig und gaben sehr bereitwillig Interviews. Ibrahimović sprach bei einem solchen etwa von den “good vibes”, die er in Kitzbühel ganz deutlich spüre. Zudem schwärmte er von Schwarzenegger, er habe heute “ein Idol” getroffen.

Mithalten in Sachen Kitz-Begeisterung konnte der omnipräsente DJ Ötzi. Das Kitz-Urgestein, das auch heuer weder Weißwurstparty noch “Klima-Charity-Dinner” noch “KitzRaceParty” ausließ, betrat den Red Carpet gemeinsam mit Frau Sonja und Tochter Lisa-Marie. Vor den Journalisten wagte er schließlich einen kurzen Rückblick auf die vergangenen Society-Tage. Die Partys seien durch die Bank “super” gewesen, ebenso wie die “Streif”-Siegesfahrt des Italieners Giovanni Franzoni. Letzterer wurde auch gesichtet und wird der Tradition gemäß noch im Rahmen des Events gewürdigt werden.

Viele Skilegenden am Red Carpet

Neben DJ Ötzi, Ibrahimović und Klopp zeigten sich auch einige Skilegenden in offenherziger und öffentlichkeitswirksamer Zeige- und Posierlaune. Da wären etwa gewesen: Franz Klammer mit Tochter Sophie, Aksel Lund Svindal, Alexandra Meissnitzer, Aleksander Aamodt Kilde, Felix Neureuther, Hannes Reichelt oder auch Didier Cuche. Auch Südtirols Ski-Ass Dominik Paris gab sich ein Society- und Blitzlicht-Stelldichein.

Abseits der Skifahrer-Riege – sowohl noch “praktizierend” als auch “im Ruhestand” – gaben sich FIS-Präsident Johan Eliasch, der deutsche Ex-Schwimmstar Franziska van Almsick oder Starkoch Johann Lafer die Ehre. Beachtlich indes die Kondition von Ex-Formel 1-Zampano Bernie Ecclestone: Der 95-Jährige wollte sich nach dem Besuch des Rennens und dem nachfolgenden Charity-Race auch die “RaceParty” nicht entgehen lassen und schritt mit Ehefrau Fabiana über den Roten Teppich.

Rita Ora spielt auf, Geburtstagskind Weirather gefeiert

Unabhängig von Profession, Status oder Bekanntheitsgrad erwartet die Promi-Riege bei der “KitzRaceParty”, die nach dem Red Carpet unter Ausschluss der medialen Öffentlichkeit über die Bühne geht, in einem mehr als großzügig geschnittenen, zweistöckigen “Zelt”, ein üppiges Menü, zur Einstimmung feiner Pop-Jazz sowie schließlich der Hauptact Rita Ora. Die Britin wird der illustren Gästeschar mit ihren großen Hits einheizen.

Noch etwas wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hinter verschlossen Türen beim fröhlichen und ungestörten Feiern passieren: Die Geburtstagsfeier von WWP-Chef und Kitz-Vermarkter Weirather, dem bereits vor der Party weitum hörbar ein Geburtstagsständchen gesungen worden war. Die Tiroler Skilegende wird am Sonntag 68 Jahre alt.