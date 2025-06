KÃ¶nig Frederik beim Royal Run in DÃ¤nemark

Von: APA/dpa

Inspiriert von ihrem sportaffinen Staatsoberhaupt König Frederik X. (56) haben Zehntausende Däninnen und Dänen erneut ihre Läuferqualitäten gezeigt. Rund 97.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden am Pfingstmontag auf den Straßen in Ribe, Viborg, Horsens, Korsør und der Hauptstadt Kopenhagen erwartet, um beim siebenten Royal Run die Distanzen über eine Meile, fünf oder zehn Kilometer zu bewältigen.

Natürlich war auch Frederik wieder dabei: In der ältesten dänischen Stadt Ribe eröffnete er den Lauftag am Vormittag feierlich mit Schild und Schwert. Kronprinz Christian (19) wollte in Viborg mitlaufen, während die Königsfamilie in Korsør von Königin Mary (53) vertreten werden sollte.

Volkslauf 2018 ins Leben gerufen

Der Royal Run wurde 2018 anlässlich des 50. Geburtstags von Frederik – damals noch Kronprinz – ins Leben gerufen. Es handelt sich um einen riesigen Volkslauf und ein großes Volksfest zugleich: Alljährlich säumen Tausende Zuschauer die Straßen, um die Läufer lautstark anzufeuern. So viele Anmeldungen wie in diesem Jahr hat es nach Angaben der Veranstalter noch nie gegeben.

Frederik ist seit Anfang 2024 dänischer König, nachdem ihm seine Mutter, die langjährige Königin Margrethe (85), per Abdankung den Thron überlassen hatte. Er und Mary haben neben Thronfolger Christian noch drei weitere Kinder, Prinzessin Isabella (18) sowie die Zwillinge Prinz Vincent und Prinzessin Josephine (beide 14).