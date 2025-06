Elf Tote nach Amokschüssen in Grazer Schule

Von: apa

Nach dem Amoklauf in einem Oberstufenrealgymnasium in Graz mit zunächst neun Todesopfern hat das LKH Graz Dienstagabend mitgeteilt, dass es ein weiteres zu beklagen gibt: Es handelt sich um eine erwachsene Frau – eine der beiden Schwerverletzten, die ins Spital eingeliefert worden waren. Die Anzahl der Todesopfer ist nun auf zehn gestiegen. Beim Täter handelte es sich laut Landespolizeidirektor Gerald Ortner um einen 21-jährigen Österreicher. Der Mann beging Suizid.

Der ehemalige Schüler der Schule in der Grazer Dreierschützengasse hatte für seine Amoktat zwei Schusswaffen, die er legal besessen hatte, verwendet. Es handelte sich um eine Lang- und eine Kurzwaffe, hieß es bei einer Pressekonferenz am Nachmittag, bei der neben der Polizei auch Spitzen der Politik zu Wort kamen. “Wir sind wegen Schüssen und Schreien in einer Schule alarmiert worden”, erklärte Ortner kurz nach 15.15 Uhr vor Medienvertretern. Daraufhin sei unverzüglich ein Großaufgebot mobilisiert worden. Über 300 Kräfte der Polizei standen laut Ortner im Einsatz.

Landesrettungskommandant: “Der tragischste Einsatz”

17 Minuten später konnten schließlich die Kräfte des EKO Cobra nach der Durchsuchung des Gebäudes die Sicherheit wiederherstellen, erklärte der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf. So hätten binnen kurzer Zeit die ersten Notarztwagen zufahren können.

Das Areal um die Schule blieb am Vormittag Stunden gesperrt. “Ich habe erst nach zwei Stunden rausfahren können”, sagte eine Nachbarin der APA am Dienstag vor Ort. Das betroffene Gymnasium war auch bei einem Lokalaugenschein am Dienstagnachmittag um 17.40 Uhr noch immer polizeilich abgeriegelt. Zeitweise waren am Dienstag während und nach des Einsatzes ganze Straßen in Graz gesperrt. Am Hauptbahnhof waren am Nachmittag ebenfalls schwer bewaffnete Cobra-Beamte postiert und auf Patrouillengang.

Bei der Attacke kamen elf Menschen ums Leben, sieben der Opfer waren weiblich, drei männlich. Der Täter hat Suizid in einer Toiletten-Anlage begangen. Elf weitere Personen sind – zum Teil schwer – verletzt. Zu deren genauen Zustand wollten weder die Polizei auf der Pressekonferenz noch der steirische Landesrettungskommandant danach ins Detail gehen. “Es war aber sicher der tragischste Einsatz des Roten Kreuzes in der Steiermark in der Zweiten Republik”, sagte Peter Hansak zur APA nach dem Medientermin.

Krankentransport zeitweise ausgesetzt

Hansak betonte, dass das Rote Kreuz bisher im Rahmen der Krisenintervention rund 200 Eltern und Angehörige sowie 300 Schülerinnen und Schüler betreut habe. 40 Kräfte des Roten Kreuzes seien auch weiterhin vor Ort. Insgesamt standen 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Roten Kreuzes im Einsatz.

Aufgrund der Lage sei während des Amoklaufes, wie in solchen Fällen üblich, auch der Krankentransport ausgesetzt worden. “Alle nicht notwendigen Einsätze werden dann zurückgefahren.”

“Viele fragen sich, wie man nach einer Situation wie heute in Graz helfen kann. Zunächst gelingt das, indem man seine Familie, seine Kinder beruhigt, und Menschen mit ihren Ängsten und Sorgen ernst nimmt”, so Rotkreuz-Bundesrettungskommandant Gerry Foitik. Wenn man allerdings ganz konkret helfen möchte, kann man das durch Blutspenden. Die Lagerbestände seien aktuell auf einem kritisch niedrigen Niveau, hieß es in einer Aussendung.

Motiv noch unklar

Das Motiv des Einzeltäters war noch unklar. Der Mann war laut Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) ein ehemaliger Schüler der Bildungseinrichtung, der die Schule nicht abgeschlossen hatte. Er war bisher nicht amtsbekannt. Medienberichte, wonach der Schüler in der Vergangenheit gemobbt worden sein soll, wollten Karner und die Polizei am Dienstag nicht bestätigen. Auch einen weiteren Bericht, wonach am Wohnort des 21-Jährigen bei einer Durchsuchung ein Abschiedsbrief gefunden worden sei, wollte die Landespolizeidirektion nicht bestätigen. Die Ermittlungen stünden noch am Anfang, so Ortner.

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) sprach von einem “dunklen Tag” und einer “nationalen Tragödie”. Stocker kündigte eine Trauerminute für Mittwoch um 10.00 Uhr an, zudem wird eine dreitägige Staatstrauer bis inklusive Freitag ausgerufen. Es sei klar, dass nun in diesem Land “niemandem zum Feiern zumute ist”, so Stocker. “Welche Veranstaltungen durchgeführt werden, wird noch zu entscheiden sein”, sagte Stocker mit Hinblick auf bereits geplante Events und Veranstaltungen.

Veranstaltungen in der ganzen Steiermark abgesagt

Der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) betonte, dass in der Steiermark in den kommenden drei Tagen alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt sind. “Die Steiermark weint”, sagte Kunasek. Besonders als Vater gingen ihm die Ereignisse sehr nahe.

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) sagte, es sei nur schwer möglich Worte zu finden, “für eine Tat, die sich nicht in Worte fassen lässt”. “Die Schule muss ein sicherer Ort sein, wo sich Kinder und Jugendliche frei entfalten können.” Das betroffene Gymnasium werde bis auf weiteres geschlossen bleiben. “Es wird aber einen Ort geben, bei der Helmut-List-Halle, wo sich Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte gemeinsam treffen und trauen können sowie Unterstützung durch die Schulpsychologie in Anspruch nehmen können”, sagte Wiederkehr. Es sei in diesem Zusammenhang auch eine eigene Hotline eingerichtet worden.

Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) sprach von einer “fürchterlichen Tragödie” sowie einem “tieftraurigen Tag”. Man werde “alles tun”, um allen Betroffenen “bestmöglich zur Seite zu stehen”, so Kahr. Auch in Graz werden laut Kahr alle Veranstaltungen diese und nächste Woche abgesagt. Noch am Dienstagabend wolle die Stadtregierung “auch gemeinsam mit den Angehörigen und der Schule zu überlegen”, wie wir hier gemeinsam die nächsten Schritte machen können.

Die Polizei ersuchte am Dienstag, die Veröffentlichung von Foto- und Bildmaterial im Netz aus Rücksicht auf die Angehörigen und die Opfer sowie die laufenden Ermittlungen zu unterlassen. Stattdessen solle man Bilder und Videos auf die eingerichtete Upload-Plattform des Ministeriums hochladen.

(S E R V I C E – Upload-Plattform des Innenministeriums https://upload.bmi.gv.at/; Hotline für Betroffene im Innenministerium unter 059133/8400)