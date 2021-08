“Lichtermeer” von Margit Steiner entpuppt sich als Partykracher – VIDEO

Bozen – Ausdrucksstark, strahlend, klar und kräftig – so klingt die Stimme von Margit Steiner und so fühlt sie sich auch in Leben. Nun meldet sich die Südtiroler Sängerin mit einem neuen Song zurück.

Am Freitag hat sie mit „Lichtermeer“ ihre erste Single bei popXsound veröffentlicht. „Lichtermeer“ sei ein enorm starker Titel für ihren Start, erklärt ihr Management – ein Titel, der übergreifend funktioniere und mit ihrer Stimme perfekt werde. Das sei junger Schlager, der es in der popXsound-Produktion spielend geschafft hat Radio, Club, Live, Fröhlichkeit, Energie und Fesselung in sich zu vereinen.

Der musikalische Werdegang von Margit Steiner begann in Kindesjahren und als Teenie ist sie ihrem Traum treu geblieben. Die ausgebildete Sängerin arbeitete als Vocalcoach, war Leadsängerin in ihrer eigenen Band und möchte nun mit ihren eigenen poppigen Schlagern durchstarten.

„Musik ist für mich ein Freiraum für Gefühle jeder Art. Ich liebe diese Gänsehaut und das Kitzeln in den Fingerspitzen“, beschreibt sie Ihre Art, Musik zu erleben.

„Lichtermeer“ erwischt einen gelinde gesagt unvorbereitet. Beat und Bass schießen direkt ins Blut und man möchte augenblicklich aufstehen und mitmachen. Der Song hat echtes Potenzial zum Tanzflächenfüller.

Dieselbe Leidenschaft vermittelt Margit Steiner auch bei ihren Auftritten. Sie möchte ihre Hörer mit auf eine musikalische Reise nehmen – eine Reise voller Leben, Gefühl und Hingabe, an der man gerne auch in Zukunft teilnimmt.