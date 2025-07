“Liebesg’schichten und Heiratssachen” starten wieder im ORF

Von: apa

Der TV-Amor holt erneut seine Pfeile aus dem Köcher: Ab 14. Juli gibt es wieder “Liebesg’schichten und Heiratssachen” in ORF 2 (20.15 Uhr) zu sehen. In zehn neuen Folgen der inzwischen 29. Staffel des erfolgreichen Kuppelformats will Gestalterin Nina Horowitz Singles dabei helfen, ihr Liebesglück zu finden. Bis 8. September gehen jeweils 27 Damen und Herren auf Partnersuche, am 10. November wird Bilanz gezogen.

“Happy Ends sind vorprogrammiert”, versprach Horowitz am Donnerstag in einer Aussendung. Sie ist bereits die sechste Saison als “Kupplerin der Nation” und damit als Nachfolgerin von Sendungserfinderin Elizabeth T. Spira im Dienst. Ihre Kandidatinnen sind zwischen 33 und 81 Jahre alt, wobei der Liebeshunger in Niederösterreich am größten sein dürfte – zumindest wenn es nach dem Bundesländerranking der Bewerberinnen und Bewerber geht.

Wie schon im Vorjahr sind die neuen Folgen schon 24 Stunden vor der Fernsehausstrahlung auf Orf On abrufbar. Außerdem wird auch heuer eine Audiodeskription zur Sendung angeboten.