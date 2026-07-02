“Malcolm mittendrin”-Star Frankie Muniz getrennt

Von: APA/dpa

Der aus der US-Sitcom “Malcolm mittendrin” bekannte frühere Kinderstar Frankie Muniz und seine Frau Paige Price trennen sich. “Paige und ich haben beschlossen, unsere Ehe zu beenden”, schrieb der 40-Jährige auf Instagram. Nach zehn gemeinsamen Jahren habe sich gezeigt, dass ihre Beziehung “als tiefe Freundschaft und als gemeinsame Eltern” am stärksten sei.

Um den gemeinsamen Sohn Mauz Mosley (5) und das eigene Rennsportunternehmen wollten sie sich aber weiter zusammen kümmern. “Wir schließen ein Kapitel voller Dankbarkeit ab und schlagen das nächste auf”, schrieb Muniz, dessen Familienname auf die puertoricanische Herkunft seines Vaters zurückgeht. Price hatte er dem Künstlerportal IMDB zufolge 2020 geheiratet.

Vom Kinderstar zum Rennfahrer

Muniz war 15 Jahre alt gewesen, als der US-Sender Fox im Jahr 2000 erstmals die Sitcom “Malcolm mittendrin” (“Malcolm in the Middle”) ausstrahlte, die mit ihm in der Titelrolle ein Millionenpublikum erreichte. Auch spielte Muniz in einer Reihe anderer Produktionen mit und erhielt unter anderem Nominierungen für die Emmy Awards und die Golden Globes.

Seit 2007 widmet sich Muniz zunehmend dem Rennsport und fährt bis heute Autorennen. In seinem Instagram-Post dankte er Price für ihre Unterstützung. “Ich bin Paige unendlich dankbar für alles, was sie für mich und unsere Familie getan hat. Sie hat ihre eigenen Träume zurückgestellt, damit ich meine verwirklichen konnte, und sie war immer meine größte Unterstützerin.”